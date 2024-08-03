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Instagram yasağına ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi! Kimi sert çıktı kimi ti'ye aldı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 08:13
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2 Ağustos tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü. Bu karara ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Instagram 'ın kapatılmasına bazı isimler sert tepkiler verirken bazı isimlerde ti'ye aldı...

Instagram yasağına ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi! Kimi sert çıktı kimi ti'ye aldı...

MYNET-BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK tarafından yapılan açıklamada "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra ünlü isimler karara tepki gösterdi. Bazı ünlü isimler Instagram yasağına çok sert çıkarken bazı isimler de ti'ye aldı...

ŞAHAN Gökbakar

ŞAHAN GÖKBAKAR

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir video paylaştı. Ünlü komedyen videosunda 'Abi telefon geldi başkana söyle ınstagramı kapatsın. Bassın tuşuna ınstagramı kapatsın. bastım kapattım.' ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT

HALUK LEVENT

Haluk Levent bu karara X üzerinden tepkisini gösterdi ve 'Anlamıyorum anlamayacağım da. Dünyada Çin’e, Kuzey Kore’ye dönen bir ülke konumuna girmesek mi artık. Yok muydu başka bir yolu?' dedi.

özdemir

CÜNEYT ÖZDEMİR

Cüneyt Özdemir'de tepkisini X üzerinden gösteren isimlerden oldu ve 'Günümüzde Instagram’ı kapatan bir ülke, 3. Dünya ülkesidir. Utanın, utanın…' ifadelerini kullandı.

AYKUT ELMAS

AYKUT ELMAS

Instagram fenomeni Aykut Elmas; ''Instagram kapatılınca, influencerlar ücretsiz izne çıkmış gibi hissediyor.'' diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

yasemin sakallıoğlu

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Instagram'a erişim engeli getirilmesine bir tepki de Yasemin Sakallıoğlu'ndan geldi. Ünlü komedyen "Instagram kapanınca biraz sokakta yürüdüm de meğer kilom normalmiş ve gayet güzel bir kadınmışım. Ayrıca eşimin gözleri de kahverengiymiş ve evliliğimiz gayet yolunda gidiyormuş" açıklamasında bulundu.

İREM DERİCİ

İREM DERİCİ

Yeni şarkı çıkaran ünlü şarkıcı İrem Derici Instagram'ın kapatıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı ve twitter üzerinden 'Olacak iş mi?' diyerek küfürlü bir paylaşımda bulundu.

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Cüneyt Özdemir Haluk Levent İrem Derici Şahan Gökbakar Yasemin Sakallıoğlu Instagram
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