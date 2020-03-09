İnter 0-2 Juventus (Maç Sonucu) Juventus, sahasında Inter'i devirdi

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.
Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Ginoa'ya 2-1 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goran Pandev ve 41. dakikada Francesco Cassata atarken, Milan'ın tek golünü 77. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.
İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora'nın koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi talebi üzerine Parma-SPAL maçı 75 dakika geç başladı. SPAL, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Serie A'da oynanan diğer maçlarda Sampdoria sahasında Hellas Verona'yı 2-1 yenerken, Udinese ile Fiorentina 0-0 berabere kaldı.
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