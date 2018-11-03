SPOR

Inter 5 - 0 Genoa

İTALYA HABERLERİ  | 03.11.2018 20:09 | Son Güncelleme

Serie A'nın 11. haftasında Genoa'yı 5-0 yenen Inter, üst üste 7. galibiyetini aldı. Inter'e galibiyeti Gagliardini, Politano, Joao Mario ve Nainggolan getirdi.

Inter 5 - 0 Genoa

Serie A'da son haftaların formda ekibi Inter, sahasında konuk ettiği Genoa'ya gol oldu yağdı.

Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 14 ve 49. dakikalarda Gagliardini, 16'da Politano, 90+1'de Joao Mario ve 90+4. dakikada Nainggolan attı. Genoa'da forma giyen Koray Günter 90 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste 7. maçını kazanan Inter, puanını 25 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Genoa ise 14 puanla 11. sırada kaldı.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacakRoma Cengiz Ünder'i bırakmayacak
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Inter - Genoa serie a

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Inter 5 - 0 Genoa

Inter 5 - 0 Genoa

Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak

Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak

Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı

Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı

Cristiano Ronaldo: Sadece ben ve Messi...

Cristiano Ronaldo: Sadece ben ve Messi...

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez'i geride bıraktı

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez'i geride bıraktı

Ronaldo, Real Madrid'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!

Ronaldo, Real Madrid'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.