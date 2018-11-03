Inter 5 - 0 Genoa

Serie A'da son haftaların formda ekibi Inter, sahasında konuk ettiği Genoa'ya gol oldu yağdı.
Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 14 ve 49. dakikalarda Gagliardini, 16'da Politano, 90+1'de Joao Mario ve 90+4. dakikada Nainggolan attı. Genoa'da forma giyen Koray Günter 90 dakika sahada kaldı.
Ligde üst üste 7. maçını kazanan Inter, puanını 25 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Genoa ise 14 puanla 11. sırada kaldı.
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