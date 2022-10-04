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Inter Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu ile yıktı! 1-0

04.10.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Inter sahasında zorlu rakibi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 85 dakika forma giydiği mücadelede ev sahibi ekip Barcelona'yı Çalnhaoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Inter Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu ile yıktı! 1-0
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gecenin maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekibin golü ilk yarının uzatma dakikalarında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şık vuruşunda gelirken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

2 golün geçersiz sayıldığı karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, İtalyan ekibi Barcelona'yı tek golle mağlup etmeyi başararak zorlu bir mücadeleden 3 puanla ayrılmış oldu.

BAYERN MÜNİH'İN PEŞİNE TAKILDI!

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Bu skorla Inter C Grubu'ndaki puanını 6'ya yükselterek 9 puanlı lider Bayern Münih'in ardından ikinci sıraya yerleşti. 3 puanda kalan Barcelona 3. sırada kalırken, son sıradaki Victoria Plzen henüz puanla tanışamadı.

C Grubu 4. hafta mücadelesinde iki ekip bu kez Barcelona'nın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

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Hakan Çalhanoğlu inter ligi ak maçın
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