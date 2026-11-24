Inter Club Escaldes ile FC Copenhagen, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Camp d'Esports d'Aixovall sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşılaşıyor. Her iki ekip de galibiyet arzusuyla maça çıkacak.
Inter Club Escaldes, son 5 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. FC Copenhagen ise son 5 mücadelesinden 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkararak daha formda bir performans gösterdi.
Inter Club Escaldes kadrosunda Domi Berlanga (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Antonio Otegui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanda Terradez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Marc Jurado (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
FC Copenhagen kadrosunda Thapelo Maseko (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Marvin Nasnas (Sakat) yer almıyor.
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