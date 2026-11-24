UEFA Konferans Ligi Inter Club Escaldes Perşembe 23:00 FC Copenhagen

Inter Club Escaldes ile FC Copenhagen, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Camp d'Esports d'Aixovall sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşılaşıyor. Her iki ekip de galibiyet arzusuyla maça çıkacak.

Takımların güncel form bilgileri Inter Club Escaldes tüm kulvarlar Inter Club Escaldes 4-3 Casa de Portugal Andorra Premier Ligi G

Sporting Club Escaldes 1-1 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi B

Kızıl Yıldız 2-1 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi M

Inter Club Escaldes 0-0 Penya Encarnada d'Andorra Andorra Premier Ligi B

FC Santa Coloma 1-1 Inter Club Escaldes Andorra Premier Ligi B FC Copenhagen tüm kulvarlar FC Nordsjaelland 5-0 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi M

FC Copenhagen 1-0 Brondby Danimarka Süper Ligi G

FC Copenhagen 2-1 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi G

SonderjyskE 0-2 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G

Aarhus Fremad 0-3 FC Copenhagen Danimarka Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Inter Club Escaldes, son 5 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. FC Copenhagen ise son 5 mücadelesinden 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkararak daha formda bir performans gösterdi.

Eksik Oyuncular Inter Club Escaldes 4 eksik Domi Berlanga Antonio Otegui Juanda Terradez Marc Jurado FC Copenhagen 3 eksik Thapelo Maseko Marvin Nasnas

Inter Club Escaldes kadrosunda Domi Berlanga (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Antonio Otegui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanda Terradez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Marc Jurado (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

FC Copenhagen kadrosunda Thapelo Maseko (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Marvin Nasnas (Sakat) yer almıyor.