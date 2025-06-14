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Inter’in İranlı yıldızı Taremi savaşın ortasında mahsur kaldı! İsrail İran savaşı Inter’i de vurdu…

FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala İsrail ile İran arasındaki savaş Inter’i derinden etkiledi. Inter’in İran’lı yıldızı Mehdi Taremi’nin savaşın ortasında mahsur kalmış durumda olduğu öğrenildi.

Inter’in İranlı yıldızı Taremi savaşın ortasında mahsur kaldı! İsrail İran savaşı Inter’i de vurdu…
Burak Kavuncu
Mehdi Taremi

Mehdi Taremi

İRN İran
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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La Gazzetta dello Sport'tun haberine göre, Inter forması giyen Mehdi Taremi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde 2026 Dünya Kupası Elemeleri için oynanacak maçlar nedeniyle ülkesi İran'a gitti. Kulüpler Dünya Kupasının başlamasına az bir süre kala ABD'ye gitmek için hazırlanan yıldız oyuncu büyük br sürprizle karşılaştı.

TAHRAN’DA MAHSUR KALDI…

Mehdi-Taremi-Inter-Milan-3

Tahran'da bulunan yıldız futbolcunun İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonucunda ülkesinden çıkamadığı ve turnuvanın düzenleneceği ülke ABD'ye gidemediği kaydedildi.

CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE OLABİLİR

Mehdi-Taremi-3

İtalyan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mehdi Taremi’nin hala savaşın ortasında esir kaldığı ve mücadelelerin yapılacağı ABD’ye gidemeyeceği belirtildi. Ayrıca Inter kulübünün Taremi'nin can güvenliğinden endişe duyduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
inter Mehdi Taremi
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