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Inter’in yeni teknik direktörü resmen belli oldu! İtalyan devi takımın başına Cristian Chivu'yu getirdi

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran İtalyan ekibi Inter'in yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Inter, Teknik Direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Inter’in yeni teknik direktörü resmen belli oldu! İtalyan devi takımın başına Cristian Chivu'yu getirdi
Berker İşleyen

Inter’de Teknik Direktör Simone Inzaghi’nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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İtalyan temsilcisi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rumen teknik adam Cristian Chivu ile 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek sözleşme imzalandığı duyuruldu.

9 KUPA KAZANDI

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Eski bir Inter futbolcusu olan 44 yaşındaki Chivu, mavi-siyahlı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra toplam 9 kupa kazandı.
Teknik adamlık kariyerinde Inter’in alt yaş kategorilerinde çalışan Chivu, Şubat 2025 ile Haziran 2025 arasında Parma’nın teknik direktörlüğünü yaptı.

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