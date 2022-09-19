SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Inter Kulübü Başkan Yardımcısı Zanetti Mersin’de

Inter Kulübü Başkan Yardımcısı Zanetti Mersin’de

19.09.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter Kulübü Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, bir dizi etkinlik için geldiği Mersin’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer için ’33’ numaralı formayı imzalayarak hediye etti. İşte detaylar...

Inter Kulübü Başkan Yardımcısı Zanetti Mersin’de

Zanetti, beraberinde Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, Inter Akademi Teknik Direktörü ve Genel Direktör Marco Monti, Inter Kulübü Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ve diğer kulüp yetkilileriyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

Ziyarette heyet tarafından Başkan Seçer’e, Inter Akademi Türkiye hakkında bilgiler verildi. Heyette bulunanlar, yetenekli Türk gençlerini Inter disiplini ve prensipleri ile yetiştirmeyi amaçladıklarını da söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin’in bölge olarak futbola oldukça düşkün olduğunu belirtirken, göçlerle büyümüş bir kent olduğu için de heterojen yapısı nedeniyle pek çok kabiliyetli genci barındırdığından söz etti.

ZANETTİ, 33 NUMARALI FORMAYI BAŞKAN SEÇER İÇİN İMZALADI

lk

Futbol ve Mersin hakkındaki sohbetin ardından Başkan Seçer’e, üzerinde ’Seçer’ yazılı, 33 numaralı forma hediye edildi. Formayı Inter Kulübü Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, Başkan Seçer için imzaladı. Ayrıca, Başkan Seçer’e Inter flaması da hediye edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'den ayrılmıştı! Maç sırasında hırsız şokuF.Bahçe'den ayrılmıştı! Maç sırasında hırsız şoku
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi son dakikalarda yıkıldı!Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi son dakikalarda yıkıldı!
Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...
Anahtar Kelimeler:
javier zanetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlar

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlar

G.Saray'da 'yenge' krizi! Icardi çılgına döndü... Şimdi ne olacak?

G.Saray'da 'yenge' krizi! Icardi çılgına döndü... Şimdi ne olacak?

Galatasaray'da yeni dönem!

Galatasaray'da yeni dönem!

Emre Kılınç ilk maçında Galatasaraylı taraftarları çıldırttı!

Emre Kılınç ilk maçında Galatasaraylı taraftarları çıldırttı!

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.