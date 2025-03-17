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  4. Inter maçında korkutan anlar! Korner kullanacaktı, duyunca oraya kilitlendi... Hakan Çalhanoğlu'ndan megafonla yardım istediler

Inter maçında korkutan anlar! Korner kullanacaktı, duyunca oraya kilitlendi... Hakan Çalhanoğlu'ndan megafonla yardım istediler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.03.2025 13:48
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Inter maçında korkutan anlar yaşandı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu mücadelenin 54. dakikasında korner kullanmaya hazırlanırken duyduğu sesle irkildi. Sesin geldiği yöne dönen Çalhanoğlu, bir süre oraya kilitlendi. Tribünde rahatsızlanan bir taraftar için taraftarların megafonla Çalhanoğlu'ndan yardım istediği ortaya çıkarken; oyun 7 dakika durdu. Sağlık görevlileri taraftara müdahale ederken, futbolcular olan biteni endişeli gözlerle izledi.

Inter maçında korkutan anlar! Korner kullanacaktı, duyunca oraya kilitlendi... Hakan Çalhanoğlu'ndan megafonla yardım istediler
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Seria A takımlarından İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sahalarda ender rastlanılacak bir olayın kahramanı oldu. Atalanta deplasmanında Inter formasıyla sahaya çıkan yıldız futbolcu Çalhanoğlu, maçın 54. dakikasında kazanılan korneri kullanmak için köşe noktasına doğru yöneldi.

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KORNERİ KULLANACAKKEN BİR ANDA O SESİ DUYDU

Bu sırada tribünlerden gelen sesi duyan Çalhanoğlu, bir anda arkasını sahaya dönerek taraftarlara doğru bakmaya başladı.

MEGAFONLA HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİ

Interli seyircilerin olduğu bölümden bir kişinin megafonla Hakan Çalhanoğlu'dan yardım istediği duyulurken; bir anda sahadaki futbolcular köşe noktasının olduğu bölümde toplanmaya başladı.

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SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tribünde yer alan Interli bir taraftarın fenalaştığı öğrenilirken; hemen sağlık ekipleri tribüne çıkarak müdahale etmeye başladı.

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7 DAKİKA BOYUNCA OYUN DURDU

Sağlık görevlileri taraftara müdahale ederken 7 dakika boyunca oyun durdu. Endişeli bekleyişin ardından taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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KULLANILAN KORNERDE ASİST YAPTI

7 dakikanın ardından Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı ve 54. dakikada Carlos Augosto, Çalhanoğlu'nun kestiği topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Mücaleyi de ınter 2-0 kazandı.

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(Fotoğraflar: Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu
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