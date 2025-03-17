Inter maçında korkutan anlar! Korner kullanacaktı, duyunca oraya kilitlendi... Hakan Çalhanoğlu'ndan megafonla yardım istediler

Seria A takımlarından İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sahalarda ender rastlanılacak bir olayın kahramanı oldu. Atalanta deplasmanında Inter formasıyla sahaya çıkan yıldız futbolcu Çalhanoğlu, maçın 54. dakikasında kazanılan korneri kullanmak için köşe noktasına doğru yöneldi.

KORNERİ KULLANACAKKEN BİR ANDA O SESİ DUYDU

Bu sırada tribünlerden gelen sesi duyan Çalhanoğlu, bir anda arkasını sahaya dönerek taraftarlara doğru bakmaya başladı.

MEGAFONLA HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİ

Interli seyircilerin olduğu bölümden bir kişinin megafonla Hakan Çalhanoğlu'dan yardım istediği duyulurken; bir anda sahadaki futbolcular köşe noktasının olduğu bölümde toplanmaya başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tribünde yer alan Interli bir taraftarın fenalaştığı öğrenilirken; hemen sağlık ekipleri tribüne çıkarak müdahale etmeye başladı.

7 DAKİKA BOYUNCA OYUN DURDU

Sağlık görevlileri taraftara müdahale ederken 7 dakika boyunca oyun durdu. Endişeli bekleyişin ardından taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KULLANILAN KORNERDE ASİST YAPTI

7 dakikanın ardından Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı ve 54. dakikada Carlos Augosto, Çalhanoğlu'nun kestiği topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Mücaleyi de ınter 2-0 kazandı.

(Fotoğraflar: Reuters)