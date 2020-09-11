Inter Miami, Higuain transferini tamamladı

Yeni adresi merak edilen Gonzalo Higuain, MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı. Inter Miami sahibi Jorge Mas transferi kendi sosyal medya hesabından açıkladı.
Juventus sözleşme feshini açıkladığında, Higuain transferi de resmen açıklanacak.
Jorge Mas sosyal medya paylaşımında; "Dünya klası bir forvet ve şampiyon Gonzalo Higuain'e sıcak bir karşılama" yazdı.
32 yaşındaki Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile 44 resmi maça çıktı. Arjantinli golcü, bu maçlarda takımına 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
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