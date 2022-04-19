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Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Milan maçı hangi kanalda? Canlı ve şifresiz!

19.04.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter Milan maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İtalya Kupası yarı final maçında ligde birinci ve ikinci sırada bulunan iki takım karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Milan maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte heyecanla beklenen karşılaşmaya dair bilgiler...

Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Milan maçı hangi kanalda? Canlı ve şifresiz!

İtalya Kupası yarı final maçında Inter ve Milan kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi; Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Milan maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu olurken vatandaşlar karşılaşmayı nasıl canlı ve şifresiz izleyebileceklerini öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Merakla beklenen İtalya Kupası yarı final maçı ile ilgili detayları sizler için derledik.

INTER MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı final mücadelesine sahne olacak Inter Milan maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Türkiye Saati ile 22:00'de oynanacak.

INTER MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final mücadelesine sahne olacak Inter Milan maçı TRTSpor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Hem ligde hem kupada şampiyonluk yarışında olan Inter ile Milan, bugün kupada finale çıkmak için ikinci maçta kozlarını paylaşacak.

Inter ve Milan çifte şampiyonluk istiyor. Milan kendi sahasında karşılaştığı Inter'e kupa maçında gol atamadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milan
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