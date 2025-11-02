Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Verona'yı devirdi! Çalhanoğlu'nun asisti yok artık dedirtti...

İtalyan devi Inter, Verona deplasmanına konuk olurken, zorlu maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maça damga vuran hareket ise Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Çalhanoğlu’nun takımını öne geçiren goldeki asisti tüm İtalya’da büyük taktir topladı.

NELSSON ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Maçın henüz daha 6.dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem pası ile savunma arkasında topla buluşan Lautaro Martínez nefis bir aşırtma attı.

Kaleye doğru süzülen topu Galatasaray’ın kiralık stoperi Victor Nelsson, topu çizgiden çıkardı.

İP GİBİ GİTTİ! ÇALHANOĞLU’NDAN HARİKA ASİST…

Maçta dakikalar 15’i gösterirken, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu topu ip gibi gönderdi.

Ceza sahası dışında topla buluşan Zielinski ise top daha yere inmeden nefis vuruşla takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

SON DAKİKADA GELDİ GALİBİYET!

Inter maçın 15. dakikasında Piotr Zielinski'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçerken, Hellas Verona 40. dakikada Giovane'nin golüyle skoru eşitledi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Inter, 90+4'te Martin Frese'nin kaydettiği golle deplasmandan 2-1’lik skorla galip dönmeyi bildi.