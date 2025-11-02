SPOR

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Verona'yı devirdi! Çalhanoğlu'nun asisti yok artık dedirtti...

İtalya Serie A’da Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu. Verona deplasmanında 90+4’de gülen İtalyan devi puanını 21’e yükseltirken, maça Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun asisti damga vurdu. Hakan'ın asist, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

İtalyan devi Inter, Verona deplasmanına konuk olurken, zorlu maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maça damga vuran hareket ise Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Çalhanoğlu’nun takımını öne geçiren goldeki asisti tüm İtalya’da büyük taktir topladı.

NELSSON ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu nun yıldızlaştığı maçta Verona yı devirdi! Çalhanoğlu nun asisti yok artık dedirtti... 1

Maçın henüz daha 6.dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem pası ile savunma arkasında topla buluşan Lautaro Martínez nefis bir aşırtma attı.

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu nun yıldızlaştığı maçta Verona yı devirdi! Çalhanoğlu nun asisti yok artık dedirtti... 2

Kaleye doğru süzülen topu Galatasaray’ın kiralık stoperi Victor Nelsson, topu çizgiden çıkardı.

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu nun yıldızlaştığı maçta Verona yı devirdi! Çalhanoğlu nun asisti yok artık dedirtti... 3

İP GİBİ GİTTİ! ÇALHANOĞLU’NDAN HARİKA ASİST…

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu nun yıldızlaştığı maçta Verona yı devirdi! Çalhanoğlu nun asisti yok artık dedirtti... 4

Maçta dakikalar 15’i gösterirken, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu topu ip gibi gönderdi.

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu nun yıldızlaştığı maçta Verona yı devirdi! Çalhanoğlu nun asisti yok artık dedirtti... 5

Ceza sahası dışında topla buluşan Zielinski ise top daha yere inmeden nefis vuruşla takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu nun yıldızlaştığı maçta Verona yı devirdi! Çalhanoğlu nun asisti yok artık dedirtti... 6

SON DAKİKADA GELDİ GALİBİYET!

Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu nun yıldızlaştığı maçta Verona yı devirdi! Çalhanoğlu nun asisti yok artık dedirtti... 7

Inter maçın 15. dakikasında Piotr Zielinski'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçerken, Hellas Verona 40. dakikada Giovane'nin golüyle skoru eşitledi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Inter, 90+4'te Martin Frese'nin kaydettiği golle deplasmandan 2-1’lik skorla galip dönmeyi bildi.

En Çok Aranan Haberler

