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Inter Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Inter, Nagatomo'nun transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı. Lacivert siyahlı kulüp, Japon yıldıza Milano'da geçirdiği 8 yıl için teşekkür etti.

Inter Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Inter, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Transferin 3 milyon Euro'ya bittiğini dün İtalyan basını duyurmuştu. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sarı-Kırmızıl takımın formasını giymişti. 16 maçta Galatasaray forması giyen Nagatomo 3 asist yapmıştı. Dünya Kupası'nda ter döken Nagatomo Japonya ile son 16 turuna yükselmişti. Japonya bir üst turda Belçika ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Nagatomo

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