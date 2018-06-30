Inter Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Inter, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Transferin 3 milyon Euro'ya bittiğini dün İtalyan basını duyurmuştu. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sarı-Kırmızıl takımın formasını giymişti. 16 maçta Galatasaray forması giyen Nagatomo 3 asist yapmıştı. Dünya Kupası'nda ter döken Nagatomo Japonya ile son 16 turuna yükselmişti. Japonya bir üst turda Belçika ile karşılaşacak.



