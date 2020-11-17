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Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı

İTALYA HABERLERİ  | 17.11.2020 15:48 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Inter, Aleksandar Kolarov'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.

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