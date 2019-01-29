İnternet dünyasında itiraf edilen ilginç cinsellik sırları

İnternet aleminde konuşulmayan konu yok malum... Bazı insanlar seks hakkında konuşmak istediğinde anonim hesaplarla bu konuya dalabiliyor...

The Chive'den yer alan haberde de bazı ilginç seks itiraflarını paylaşan insanların o itiraflarını derledik... Buyrun birbirinden tuhaf ve komik seks sırlarına:

"Bekaretimi, Craigslist adlı internet sitesinde tanıştığım, benden yaşça büyük bir Hristiyan kadınla kaybettim."



"Kuzenim Sue swinger partilere oldukça düşkün. Nereden mi biliyorum? Çünkü partilerin birçoğunda onu gördüm."



"Birkaç yıl önce sarhoş oldum ve arkadaşlarıma, beni efendisi olarak adlandıran kedi kızları bağlamakla ilgilendiğimi söyledim. Bu konuyu unutup susacaklarını hiç sanmıyorum."



"Ek iş olarak fetiş hikayeleri yazarak ayda 400 dolar kazanıyorum."



"Rus bir kadın barmen ile bir süreliğine beraberdim. Eskiden Rusya'da yaşadığı zamanlarda itfaiyeci olarak çalışıyormuş. Bana kendisine ait olan itfaiyeci kostümünü giydirmesine, beni bağlamasına ve o şekilde sevişmeye izin verdim."



"Evsiz bir kadınla tek gecelik bir ilişkim oldu. Onu bara aldım ve ertesi sabah olana dek evsiz olduğunu bilmiyordum."



"Küçük ama birbirine adanmış bir yakın arkadaş grubum var. Eğer ani bir şekilde ölürsem, ailemden birileri evime gitmeden önce oradaki farklı boyutlarda ve şekillerde olan seks oyuncaklarıyla dolu kutumu yok edecekler. "



