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İnternet fenomeni Instagram'ın gerçek yüzünü ortaya çıkardı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 20.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Amsterdam'da yaşayan Rianne Meijer paylaştığı fotoğraflarla Instagram'ın görünmeyen yüzünü gözler önüne seriyor. Sosyal medyada paylaşılan karelerin gerçeği yansıtmadığını kanıtlamak için eğlenceli kareler çeken Meijer, kusursuz fotoğrafların gerçek hayattan ne denli farklı olduğunu bakın hangi karelerle gözler önüne serdi.

Sosyal medyaya göz gezdirirken pek çoğumuz 'blogger'ların veya 'influencer'ların fotoğraflarına bakıp iç geçirmişizdir.

Ancak Instagram'ın, kusursuz ve bir o kadar da gerçeklikten, doğallıktan uzak fotoğraflarla dolu olduğunu hepimiz biliyoruz.

Sosyal medyada pek çok influencer veya blogger da, bu konuya parmak basmak ve Instagram fotoğraflarının gerçek olmadığını göstermek için paylaşımlar yapıyor. Onlardan biri de yaşayan Rianne Meijer...

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan Rianne Meijer'ın Instagram fotoğraflarına bakan, onun kusursuz olduğunu düşünebilir. Ancak Meijer'ın fotoğrafları, tamamen doğru açıyla ilgili.

353 bin takipçisi olan Meijer, sadece mükemmel olan fotoğrafları sosyal medyada paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyor.

Bu nedenle güzel fotoğrafların arka yüzlerini de sergilemekten çekinmiyor.

Blogger'ın amacı ise hiçbir hayatın fotoğraflardaki gibi mükemmel olmadığını göstermek.

Meijer, "Umarım, kızlar harika fotoğrafları gördüğünde aslında insanların o kadar da mükemmel olmadığını hatırlar" sözleriyle takipçilerini yüreklendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
instagram sosyal medya fenomen

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