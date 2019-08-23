İnternet herkese ihtiyacı kadar dağıtılacak

Futbol maçı izlemek için kullanılacak internet ile Google’a girmek için kullanılan internet aynı olmayacaktır. Bunun farkında olan MIT araştırmacıları, herkese aynı birim internetin düşmesini engellemeye çalışacak.

Daha az bant genişliğine ihtiyaç duyan kullanıcının bant genişliği kalite etkilenmeden düşük seviyeye çekilebilecek. Böylece çok daha düşük seviyelerde kullanıcı bandına ihtiyaç duyanlar, büyük seviyelerde geniş internete sahip olmayacak. Yüksek oranda internet ihtiyacı olanlar ise, yüksek oranlı bant genişliğini kullanabilecek.

Şu an için MIT tarafından yapılan araştırmalar, önemli bir aşamaya geldi. Netflix ve Hulu gibi çeşitli platformların da, bu sistemden yararlanabileceğini ifade eden araştırmacılar güçlü bir entegrasyondan da bahsettiler. Peki sizce de bu yöntem Wi-Fi dağılımı konusunda adalet sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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