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İnternetiniz Stadia’yı kaldıracak mı?

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TEKNOLOJİ  | 12.06.2019 08:38 | Son Güncelleme

Google Stadia için internet bağlantınız yeterli olup olmadığını öğrenmek için Google’dan hamle geldi.

İnternetiniz Stadia’yı kaldıracak mı?

Günümüzde oyun çıktığında, ekran kartının oyunu kaldırıp kaldırmayacağı merak edilirdi. Google’ın Stadia sisteminin tanıtılmasından sonra internet bağlantısının oyunu kaldırıp kaldırmayacağı gündeme geldi. Stream mantığı ile oyunları 4K/60 FPS’e kadar oynatabilen Stadia, bunun için 35 Mbps ve üzeri internet bağlantısı talep ediyor.

720P deneyim için 10 Mbps ve 1080P deneyim için 20 Mbps internet bağlantısı talep eden Stadia için bugün internet hızını test edebileceğiniz site açıldı. Ancak bu site maalesef ki Türkiye’den erişilemiyor. Türkiye’de kullanıma sunulmayacak olan Stadia’nın PC ve konsolların yerini alması çok zor.

Bu zorluk sadece Multiplayer deneyimden ve gecikme süresinden değil. Digital Foundry ekibi Stadia’yı test ettiğinde görüntü kalitesi olarak Xbox One X’in bile yanına yaklaşamadığını dile getirmişti. Ultra ayarlarda ve 4K çözünürlükte bu sistemin deneyim sunmasını şimdiden beklemek yanlış olur.

Ancak Google’ın bu zamana kadar fişini çektiği dev projeleri düşünürsek, Stadia’nın da 2-3 yıla unutulacağını söyleyebilirim. Stream oyun oynama deneyimi her zaman bir risk.

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Anahtar Kelimeler:
Google Stadia internet hızı

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