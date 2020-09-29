İnternette başka tarif aramayın! En güzel biber salçası için...

Balıkesir’de ev hanımları, kışın tüketecekleri domates ve biber salçalarını yapmaya devam ediyor. Domates ve kırmızıbiberleri ilk olarak yıkayıp, ardından da bıçaklarla küçük parçalara bölen kadınlar, sonrasında kazanlara döküp bunları saatlerce kaynatıp, karıştırıyor. Domates ve biberlerin salçaya dönüşmesi oldukça zahmetli bir çalışmayı gerektiriyor.

'İMECE USULÜ YAPIYORUZ'

Ev hanımı Ayşe Yemetli, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların imece usulü kış hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Yemetli, "Salça yapımı için öncelikle domates ve biberleri güzelce yıkıyoruz. Biberlerin çekirdeklerini çıkıyoruz. Domatesleri küçük parçalar halinde doğruyoruz. Sonra kazana koyup, kaynatma işlemine başlıyoruz. Kimi kendisi ezer, kimisi de ezme makinesinden geçirip, sıvı hale getirir. Sonra tekrar kaynatıp, güneşin altına sererek, kurumaya bırakıyoruz. Kahvaltı ve yemeklerde kullanıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşlar dayanışma içinde her gün bir evin kışlık salçalarını hazırlayarak işlemlerini tamamlıyor" dedi.