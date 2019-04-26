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İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 26.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden alışveriş yapanların çoğu kötü bitiyor. İlk bakışta duruşuna ya da büyüklüğüne vuruldukları şeyler bakın eve gelince nasıl çıkıyor!

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...

Online alışveriş günümüzde en yaygın alışveriş yöntemlerinden biri haline geldi. Özellikle bankalar güvenli alışveriş konusunda tüm güvenlik önlemlerini alırken, markalar için aynı "güven" konusu pek de geçerli değil.

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İnternet ortamında dolaşan ve görenleri gülmekten kırıp geçiren fotoğraflarda göreceksiniz; bazı şeyler internette durduğu gibi gelmiyor. Ya büyük gibi görünen bir tişört ekstra küçük geliyor ya da kocaman bir köpek yatağı küçücük çıkıyor.

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İşte şimdi göreceğiniz fotoğraflardaki insanlar tam olarak bu durumdan mağdur. İnternette görüp aşık olarak sipariş ettikleri şey eve gelince bambaşka bir şey çıkıyor.

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