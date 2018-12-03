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İnternetten akrep satışı görenleri şaşkına çeviriyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 03.12.2018 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen veya doğal ortamdan yakalanan akrepler, yasak olmasına rağmen internet siteleri üzerinden 190 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

İnternetten akrep satışı görenleri şaşkına çeviriyor

'Euscorpius Italicus', 'Uroplectes otjimbinguensis', 'Heterometrus petersii' cinsi akrepler için 40 liradan 190 liraya kadar para isteniyor. Akrepleri satışa çıkaranların ilanlarda 'İlk sahibiyim. Tamamen sağlıklı durumdadır. Karşı ödemeli kargo. Küçükçekmece civarına elden teslim olur. Tarantula almak için satıyorum. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun', 'Yanında boyutuna göre kap, yem, torf verilecektir. Sadece İzmir içi satılık' diye yazılar görüldü. Muğla Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, "Bu tür zehirli hayvanlar sokması durumunda insanı öldürebiliyor. Akreplerin yaşama yeri doğal ortamlardır. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bu vicdansızlara birilerinin 'dur' demesi gerekiyor" dedi.

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Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
AKREP internetten satış

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