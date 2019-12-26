İnternetten yılbaşı alışverişi yaparken dikkat etmeniz gereken 8 püf nokta!

“İnternet üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyise, genellikle gerçek değildir“ diyen ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “6 bin liralık telefon size 600 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın“ diye konuştu. Erginkurban; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla güvenli online yılbaşı alışverişi için 8 ipucu paylaştı.

BİLDİĞİNİZ YERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

Doyurucu bilgi sağlayan, teslimatta sorun yaşatmayan ve kendini kanıtlamış internet sitelerinden alışveriş yapın.

İNANILMAZ TEKLİFLERE İNANMAYIN

Siber suçlular, inanılmaz ölçüde cazip tekliflerle, kişileri ağlarına düşürmeye çalışır. Ne yazık ki, pek çok durumda da başarılı olurlar. E-posta veya sosyal medya kanalları üzerinden karşınıza çıkan indirim, promosyon hatta bedava ürün teklifleri gerçek olamayacak kadar inanılmaz ise, büyük ihtimalle gerçek değildir. Örneğin revaçta olan 6 bin liralık bir telefon 600 liraya satılıyorsa, bu tekliften uzak durmanızda fayda var. Kendinize ‘bu kadar da olur mu?‘ diye sorun.

ADRES ÇUBUĞUNA ve SSL SERTİFİKALARINA DİKKAT EDİN

Online sipariş verirken, internet sayfasının SSL yani şifreleme kullandığına emin olun. Genel olarak tarayıcınızda küçük bir asma kilit simgesi olarak görünür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL (adres çubuğunu) kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https görmeniz gereklidir. Öte yandan bazı internet güvenlik yazılımları da parasal transferlerde ekstra koruma sunuyor. ESET yazılımlarında yer alan ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘, finansal işlemlerde sahte sitelere karşı ek güvenlik sağlıyor. Bu koruma kripto para cüzdanları için de geçerli.