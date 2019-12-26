Mynet Trend
  4. İnternetten yılbaşı alışverişi yaparken dikkat etmeniz gereken 8 püf nokta!

İnternetten yılbaşı alışverişi yaparken dikkat etmeniz gereken 8 püf nokta!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Yılbaşı alışverişini artık ağırlıklı olarak online yapıyoruz. Ancak bu büyük kolaylıktan, ne yazık ki yeterli güvenlik önlemi almayan tüketicileri hedefleyen siber suçlular da faydalanmaya çalışıyor.

İnternetten yılbaşı alışverişi yaparken dikkat etmeniz gereken 8 püf nokta!

“İnternet üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyise, genellikle gerçek değildir“ diyen ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “6 bin liralık telefon size 600 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın“ diye konuştu. Erginkurban; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla güvenli online yılbaşı alışverişi için 8 ipucu paylaştı.

BİLDİĞİNİZ YERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

Doyurucu bilgi sağlayan, teslimatta sorun yaşatmayan ve kendini kanıtlamış internet sitelerinden alışveriş yapın.

İNANILMAZ TEKLİFLERE İNANMAYIN

dfgdfg

Siber suçlular, inanılmaz ölçüde cazip tekliflerle, kişileri ağlarına düşürmeye çalışır. Ne yazık ki, pek çok durumda da başarılı olurlar. E-posta veya sosyal medya kanalları üzerinden karşınıza çıkan indirim, promosyon hatta bedava ürün teklifleri gerçek olamayacak kadar inanılmaz ise, büyük ihtimalle gerçek değildir. Örneğin revaçta olan 6 bin liralık bir telefon 600 liraya satılıyorsa, bu tekliften uzak durmanızda fayda var. Kendinize ‘bu kadar da olur mu?‘ diye sorun.

ADRES ÇUBUĞUNA ve SSL SERTİFİKALARINA DİKKAT EDİN

Online sipariş verirken, internet sayfasının SSL yani şifreleme kullandığına emin olun. Genel olarak tarayıcınızda küçük bir asma kilit simgesi olarak görünür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL (adres çubuğunu) kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https görmeniz gereklidir. Öte yandan bazı internet güvenlik yazılımları da parasal transferlerde ekstra koruma sunuyor. ESET yazılımlarında yer alan ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘, finansal işlemlerde sahte sitelere karşı ek güvenlik sağlıyor. Bu koruma kripto para cüzdanları için de geçerli.

HERKESE AÇIK Wi-Fi BAĞLANTILARI ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

ecommerce-2301933_960_720

Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenir ve bu da başınıza gelmesini istemeyeceğiniz hırsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle online alışveriş ve online bankacılık işlemlerinizi kendi bağlantılarınızla yapmayı tercih edin.

KENDİ CİHAZINIZI KULLANIN

İnternet cafeler gibi ortak kullanım alanlarında yer alan veya başkasına ait cihazlardan online finansal işlem yapmayın. Başka cihazlarının güvenlik durumunu bilemezsiniz, bir tuhaflık olup olmadığını da anlamanız hayli zor olur. En iyisi siz alışverişte kendi cihazınızı kullanın.

GÜVENLİK YAZILIMI KULLANIN

ewtet

Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 1 milyar adete yaklaşmak üzere. Lisanslı, markalı, proaktif internet güvenliği yazılımları, PC, tablet ve telefonlarınızı zararlı yazılımlardan korur. Güncel ESET yazılımları sizi siber suçlulara karşı güvende tutar.

TELEFONUNUZA DAHA ÇOK DİKKAT EDİN

Mobil cihazlar elimizin altındaki alışveriş merkezleri haline geldi. Mobil e- ticaret revaçta. Ancak telefonlar, özellikle de Android telefonlar zararlı yazılımların hedefinde. Bununla birlikte cihazlar çok fazla unutuluyor, kayboluyor ya da çalınıyor. ESET Mobile Security gibi mobil güvenlik çözümleri, kötü amaçlı yazılımları engellediği gibi telefonunuzu kaybolması durumunda kilitleyebilir, hatta kötü ellere geçmesin diye verilerinizi uzaktan silebilir.

SATIN ALDIKTQAN SONRA EKSTRELERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN

fhfghj

Dolandırıldıysanız ilk olarak kredi kartı ekstresinden fark edebilirsiniz. Size yabancı gelen harcamalara dikkat edin. Bodrum’da tatil yapmadıysanız fakat Bodrum’da harcama yaptığınız görünüyor ise bankanızla hemen irtibata geçin.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Yapay zeka buna da karar verecek!Yapay zeka buna da karar verecek!
Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değilDehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
online alışveriş Alışveriş internetten alışveriş yılbaşı alışverişi yılbaşı indirimi yeni yıl

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Birçok ile yoğun kar geliyor

Dikkat! Birçok ile yoğun kar geliyor

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

Görenler inanamadı! 'İlk defa başıma böyle bir şey geldi'

Görenler inanamadı! 'İlk defa başıma böyle bir şey geldi'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'da doğum oranında rekor düşüş!

Japonya'da doğum oranında rekor düşüş!

Rus muhalif aktivist 'askerlik için Kuzey Kutbu'na gönderildi'

Rus muhalif aktivist 'askerlik için Kuzey Kutbu'na gönderildi'

Arkadaşları için hayatını feda eden genç, “Jedi Ustası” ilan edildi!

Arkadaşları için hayatını feda eden genç, “Jedi Ustası” ilan edildi!

Yapay zeka buna da karar verecek!

Yapay zeka buna da karar verecek!

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.