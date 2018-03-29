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İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

"Son sözler güzeldir" paylaşımı yapıp intihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü geldi. Durumu iyi olan Caner, kendisini merak edenlere mesaj da gönderdi.

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü

Yıllar önce katıldığı evlendirme programında gelin adayı Tülin ile yaşadığı büyük aşkla tanınan Caner Toygar iddialara göre evinde canına kıymaya kalkıştı.

HASTANEDEN GÖRÜNTÜSÜ GELDİ

Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Caner Toygar'ın hastaneden görüntüleri de geldi.

"İYİYİM" MESAJI VERDİ

Instagram fenomeni Murat Övüç'ün paylaştığı görüntülerde Caner, durumunu merak edenlere "İyiyim" mesajı verdi.

NE OLMUŞTU?

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner Toygar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Toygar'ın intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı.

Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin sürprizler var son sözler güzeldir" ifadelerini kullanan Toygar, canlı yayında veda niteliğinde konuşmasıyla ağlayarak canlı yayını bitirdi.

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!
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