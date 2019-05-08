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İntihar için çıktı, polisin bir sözü her şeyi değiştirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Sivas'ta intihar girişiminde bulunan şahıs “Atlayınca öteki tarafta çiçeklerle mi karşılanacaksın” sözlerinin ardından intihardan vazgeçti.

Sivas’ta eşi tarafından terk edilen bir şahıs intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen tepeye çıktı. Eşini telefonla arayan kişi olumsuz yanıt alınca atlamaya kalktı.

Polis memurları şahsı vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Bir polis memurunun “Atlayınca öteki tarafta çiçeklerle mi karşılanacaksın” sözü herkesi düşündürdü.

İntihar etmek isten şahıs hem bu sözün hem de eşi ile polis merkezinde görüştürüleceği yönündeki açıklamanın ardından atlamaktan vazgeçti. Şahsın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yukarı tekke

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