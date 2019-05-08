İntihar için çıktı, polisin bir sözü her şeyi değiştirdi

Sivas’ta eşi tarafından terk edilen bir şahıs intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen tepeye çıktı. Eşini telefonla arayan kişi olumsuz yanıt alınca atlamaya kalktı.
Polis memurları şahsı vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Bir polis memurunun “Atlayınca öteki tarafta çiçeklerle mi karşılanacaksın” sözü herkesi düşündürdü.
İntihar etmek isten şahıs hem bu sözün hem de eşi ile polis merkezinde görüştürüleceği yönündeki açıklamanın ardından atlamaktan vazgeçti. Şahsın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Kaynak: İHA
Çocuk istismarından hapis cezası alan muhtarın mazbatası iptal edildi
Bu evleri görmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası
Hastanede skandal iddia!
Karara isyan etmişti! Yeni gelişme
Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum