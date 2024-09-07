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İntihar girişiminden şampiyonluğa uzanan hikaye! Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olan Umut Ünlü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.09.2024 09:54
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda erkekler S3 50 metre serbest finalinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Umut Ünlü, hayattan nefret ettiği gerekçesiyle 2018 yılında intihara kalkıştı. Hayattan pes etmeyen Ünlü, şimdilerde altın madalyalı bir sporcu oldu.

İntihar girişiminden şampiyonluğa uzanan hikaye! Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olan Umut Ünlü...

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan milli para yüzücüsü Umut Ünlü’nün hayat hikayesi yürekleri burktu. 2001 yılında Van’ın Gevaş ilçesinde dünyana gelen Umut; 2 kol, 2 bacak yarım ve ses telleri yapışık olarak dünyaya geldi. Ailesi sağlık sorunları nedeniyle Umut 2 yaşındayken İstanbul’a göç ettiler. İlkokul ve liseyi İstanbul Esenyurt ilçesinde tamamlamayan milli sporcu, Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve aynı zamanda Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nü okudu. 2020 yılında başarılı olacağı yüzmeye başladı.

2018 YILINDA İNTİHARA KALKIŞTI

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Yüzmeye başlamadan önce Umut Ünlü, 2018 yılında intihara kalkıştı. O günleri unutamadığını hep dile getiren Umut, önceden hayattan nefret eden biri olduğunu bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. O dönemler hayatta hiçbir şey elde edemeyeceğini düşündüğünü ve insanlardan kendini soyutladığını ifade etmişti.

İGA DESTEK OLDU, ŞİMDİ ALTIN MADALYALI SPORCU OLDU

Paralimpik Oyunları’na katılmak üzere Paris yolcuğu öncesi İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan milli sporcu Umut Ünlü, “İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yaklaşık benim 3 yıldır sponsorum ve bana destek oluyor. Ben daha milli sporcu olmamışken beni buldular sosyal medya üzerinden bana destek oldular. Gerçekten İGA’nın desteği sayesinde çok iyi yerlere geldim. Şimdi Paris olimpiyatlarına gidiyorum ve altın madalya alarak ülkeme döneceğim” diyerek altın madalyanın sinyalini vermişti.

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