İntihar için çıktığı yön tabelasında amigoluğa soyundu

İzmit’te dün akşam saatlerinde iş bulamadığını iddia eden bir şahıs, şehir merkezindeki en işlek caddede bulunan yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre Hasan İnan adlı şahıs, Siirt’ten İzmit’e geldiğini ancak iş bulamadığını, 8 çocuğuna bakamadığı için çaresiz kaldığını söyleyerek intihar etmek istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yön tabelasına çıkan İnan, caddede kendisini izleyen kalabalığa “Fener kümeye” diye slogan attırdı.

UZUN SÜRE İKNA EDİLEMEDİ

İnan’ın tabelaya çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’ın tabela üzerinde olduğunu gören polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerince yön tabelasının altına açılan hava yatağı sonrasında polis ekipleri itfaiyenin merdivenli aracı ile İnan’ın olduğu yere ulaştı. Uzun ikna çabalarının ardından kendisine yardım sözü veren polis ekipleri, merdivenli araçla İnan’ı ikna ederek aşağıya indirdi.

İNTİHAR İÇİN ÇIKTI AMİGOYA DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerince bulunduğu yerden indirilen İnan, kendisini izleyen meraklı kalabalığa dönerek “En büyük Galatasaray, Fener kümeye” sloganlarını atarak polis aracına bindi. İnan daha sonra polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

(İHA)

