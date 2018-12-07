TREND

İntihar için çıktığı yön tabelasında amigoluğa soyundu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 07.12.2018 04:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde intihar etmek için yön tabelasına çıkan şahıs, kendisini izleyen meraklı kalabalığa “Şampiyon Galatasaray, Fener kümeye” sloganları attırdı.

İzmit’te dün akşam saatlerinde iş bulamadığını iddia eden bir şahıs, şehir merkezindeki en işlek caddede bulunan yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre Hasan İnan adlı şahıs, Siirt’ten İzmit’e geldiğini ancak iş bulamadığını, 8 çocuğuna bakamadığı için çaresiz kaldığını söyleyerek intihar etmek istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yön tabelasına çıkan İnan, caddede kendisini izleyen kalabalığa “Fener kümeye” diye slogan attırdı.

UZUN SÜRE İKNA EDİLEMEDİ

İnan’ın tabelaya çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’ın tabela üzerinde olduğunu gören polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerince yön tabelasının altına açılan hava yatağı sonrasında polis ekipleri itfaiyenin merdivenli aracı ile İnan’ın olduğu yere ulaştı. Uzun ikna çabalarının ardından kendisine yardım sözü veren polis ekipleri, merdivenli araçla İnan’ı ikna ederek aşağıya indirdi.

intihar-icin-ciktigi-yon-tabelasinda-amigolug-11512509_o

İNTİHAR İÇİN ÇIKTI AMİGOYA DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerince bulunduğu yerden indirilen İnan, kendisini izleyen meraklı kalabalığa dönerek “En büyük Galatasaray, Fener kümeye” sloganlarını atarak polis aracına bindi. İnan daha sonra polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Kocam kız kardeşimle...'Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Kocam kız kardeşimle...'
Aman dikkat! Bu tavalara dokunanların penisleri daha küçükAman dikkat! Bu tavalara dokunanların penisleri daha küçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli izmit intihar girişimi amigo galatasaray Fenerbahçe slogan

En Çok Okunan Trend Haberler

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

Cinsel ilişkinin ardından sıcak suyla duş alırsanız...

Cinsel ilişkinin ardından sıcak suyla duş alırsanız...

İlginizi Çekebilir

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Kocam kız kardeşimle...'

Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Kocam kız kardeşimle...'

Aman dikkat! Bu tavalara dokunanların penisleri daha küçük

Aman dikkat! Bu tavalara dokunanların penisleri daha küçük

Rüyada gelinlik görmek ne demektir? Gelinlik görmek, gelinlik giymek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada gelinlik görmek, gelinlik giymek ne demektir?

Loto milyoneri tüm parasını bunun için harcadı!

Loto milyoneri tüm parasını bunun için harcadı!

Müge Anlı Birgül Memiş'in DNA testi sonucunu açıkladı stüdyo bir anda karıştı

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay

Demre'de Noel Baba ayini

Görüntüler Antalya'da çekildi! Ayinin nedenini böyle açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.