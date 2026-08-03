Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İntihara kalkışan şahsı "Karpuz keselim gel" diyerek ikna ettiler

İçerik devam ediyor

Hatay'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs, hastanenin çatısına çıkarak gazetecilerin gelmesini istedi. Akrabalarının "Karpuz var, karpuz keselim gel" diyerek ikna ettikleri şahsı çatıdan indirdiği anlar kameraya yansıdı.

Hatay'daki olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören A.Z. isimli akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, hastanenin çatısına çıktı.

Yaklaşık 12 metre yükseklikteki çatıda olan şahsı fark eden akrabaları ve ekipler, ikna etmeye çalıştılar. "Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkışan şahsı bir akrabası "Karpuz var, karpuz keselim gel" diyerek ikna etmeye çalıştı.

İntihara kalkışan şahsı "Karpuz keselim gel" diyerek ikna ettiler 1

Bir süre sonra ikna olan şahıs, çatıdan indirilerek kontrol amaçlı hastanenin servisine alındı. Şahsın ikna edilmeye çalışıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzyıllar sonra hayat buldu! Bakan Ersoy duyurduYüzyıllar sonra hayat buldu! Bakan Ersoy duyurdu
Bu trend sosyal medyayı salladı! Bu akım için en az yarım milyon gerekiyorBu trend sosyal medyayı salladı! Bu akım için en az yarım milyon gerekiyor

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.