Yalıkavak trendi sosyal medyayı salladı! Bu akım için en az yarım milyon gerekiyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Videolarda yüz binlerce dolar değerindeki Rolex ve Audemars Piguet marka lüks saatlerin cam yüzeyine siyah havyar servis edildiği, ardından havyarın doğrudan saat üzerinden yenildiği görüldü.

Turistlerin özel kaşıklarla saat camına bırakılan havyarı tattığı anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

BODRUM İDDİASI GÜNDEM OLDU

Instagram'da paylaşılan görüntülerin, Bodrum Yalıkavak Marina'da tatil yapan Rus milyarderler ve elit turistler arasında başlayan yeni bir trend olduğu öne sürüldü.

Lüks tüketimin yeni simgesi olarak gösterilen akım, sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar görüntüleri "zenginliğin son noktası" olarak değerlendirirken, bazıları ise "gösterişin de bir sınırı olmalı" ve "israfın böylesi..." yorumlarıyla tepki gösterdi.

SİYAH HAVYARIN FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en pahalı lezzetleri arasında gösterilen siyah havyarın fiyatı, balığın türüne ve kalitesine göre değişiyor. Türkiye'de 100 gram siyah havyarın fiyatı yaklaşık 500 TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Dünyanın en prestijli ve ulaşılması zor lüks tüketim ürünleri arasında ilk sırada gösterilen Rolex saatlerin fiyatı, kullanılan malzemeye, modelin nadirliğine ve ikinci el piyasasındaki talep yoğunluğuna göre dudak uçuklatıyor. Türkiye'de orijinal bir Rolex saatin fiyatı giriş seviyesi çelik modellerde yaklaşık 230 bin TL'den başlayıp, nadir bulunan altın ve platin serilerinde 3,5 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.