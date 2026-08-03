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Yalıkavak trendi sosyal medyayı salladı! Bu akım için en az yarım milyon gerekiyor

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Çiğdem Berfin Sevinç

Ultra lüks saatlerin camına siyah havyar servis edilerek yenildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bodrum'da başladığı öne sürülen akım, sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Videolarda yüz binlerce dolar değerindeki Rolex ve Audemars Piguet marka lüks saatlerin cam yüzeyine siyah havyar servis edildiği, ardından havyarın doğrudan saat üzerinden yenildiği görüldü.

Turistlerin özel kaşıklarla saat camına bırakılan havyarı tattığı anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Yalıkavak trendi sosyal medyayı salladı! Bu akım için en az yarım milyon gerekiyor 1

BODRUM İDDİASI GÜNDEM OLDU

Instagram'da paylaşılan görüntülerin, Bodrum Yalıkavak Marina'da tatil yapan Rus milyarderler ve elit turistler arasında başlayan yeni bir trend olduğu öne sürüldü.

Lüks tüketimin yeni simgesi olarak gösterilen akım, sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar görüntüleri "zenginliğin son noktası" olarak değerlendirirken, bazıları ise "gösterişin de bir sınırı olmalı" ve "israfın böylesi..." yorumlarıyla tepki gösterdi.

Yalıkavak trendi sosyal medyayı salladı! Bu akım için en az yarım milyon gerekiyor 2

SİYAH HAVYARIN FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en pahalı lezzetleri arasında gösterilen siyah havyarın fiyatı, balığın türüne ve kalitesine göre değişiyor. Türkiye'de 100 gram siyah havyarın fiyatı yaklaşık 500 TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Dünyanın en prestijli ve ulaşılması zor lüks tüketim ürünleri arasında ilk sırada gösterilen Rolex saatlerin fiyatı, kullanılan malzemeye, modelin nadirliğine ve ikinci el piyasasındaki talep yoğunluğuna göre dudak uçuklatıyor. Türkiye'de orijinal bir Rolex saatin fiyatı giriş seviyesi çelik modellerde yaklaşık 230 bin TL'den başlayıp, nadir bulunan altın ve platin serilerinde 3,5 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.

Yalıkavak trendi sosyal medyayı salladı! Bu akım için en az yarım milyon gerekiyor 3

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sosyal medya Rolex Bodrum Kavak yalı Havyar lüks saat
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