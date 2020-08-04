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İntikam sözleri: İhanetin kaynağı aşk, arkadaş, aile ile ilgili intikam sözleri

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İnsanlar, haksızlığa uğrayınca intikam sözleri kullanabilirler. Sözler bıçaktan daha keskin olur. İşte, şiddete başvurmadan intikam almanızı sağlayacak etkili sözler...

İntikam sözleri: İhanetin kaynağı aşk, arkadaş, aile ile ilgili intikam sözleri

İntikam, kişisel ahlaka ters düşen durumlarda karşıdaki kişiye ceza veya zarar vermek anlamına gelir. Bu nedenle intikam, insanın içinde kıyametler koparan güçlü bir duygudur. İnsanlar hissettikleri acı ve öfkeyi dindirmek için farklı yollara başvurur. Böyle durumlarda en etkili silah sözlerdir. Her zaman, her yerde kullanabileceğiniz intikam sözlerini sizler için hazırladık..

İntikam Sözleri

İnsanlar tarafından hüsrana uğratılmak, öfke duymanıza neden olur. Unutmayın ki şiddet, bu sorunu çözmek için bir çare değildir. Bazen bir söz, bir mesaj en derin etkiyi bırakır. Doğru zamanda doğru sözü söyleyerek intikamınızı alabilirsiniz. Söyleyebileceğiniz intikam sözlerini burada bulabilirsiniz:

  • Elbet bir gün devran dönecek, herkes yaptıklarının bedelini fazlasıyla ödeyecek.
  • Kime ne yaptıysam hak etmiştir, bir de zamanlarını beklediğim insanlar var.
  • Sessiz kaldığımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Senin intikamını hayat alır, sen fark etmezsin.
  • Hayallerimi elimden alanları rüyalarından uyandırırım.
  • Kalemimi kırmış olmanız, mürekkebimde boğulacağınızı gösterir.
  • Başarı, en güzel intikamdır. Seni sevemeyen herkesi üzer.
  • Mademki mutluluk haram, çevir dümeni kaptan. Yeni rotamız intikam!
  • Bağışlamak intikamda en doğru yoldur. Böylece intikam hakkı Allah'ın olur.
  • Bir insan alınabilecek en iyi intikam, ona zarar vermek değildir. Kendi hayatınızı dolu dolu yaşayarak en büyük intikamı almış olursunuz.
  • İntikam almakla uğraşmayın. Yaşadıklarınızı yaşamaları için dua edin.
  • Açıkça gösterilen nefret, intikam fırsatını yok eder.
  • Bazen en büyük intikam, Allah'a havale etmektir.
  • İntikam, insana yakışmayan bir eylemdir. Bırakın, karşınızdaki kişi kendi değeri ile yaşamaya devam etsin.
  • İntikam duygusuna yenik düşmemelisin. Çünkü intikam öyle bir histir ki, insana istediği şekli verir.

Kısa İntikam Sözleri

Bazen tek bir söz, binlerce kelimeye bedeldir. En ağır hisleri yansıtan cümleleri sizler için derledik..

  • İntikam planlarımı şeytan duysa yapma günahtır der.
  • İntikam, adaletin diğer ismidir.
  • İntikam, ölümden daha güçlüdür.
  • Derin intikam, derin sessizliğin kızıdır.
  • Verecek nefesimiz olduğu kadar, alacak intikamımız olacaktır.
  • İyi insanların intikamı, affetmek ve unutmaktır.
  • Unutmak, intikamdan daha çok acı verir.
  • İntikamdan daha asil bir şey varsa, o da merhamettir.
  • Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder. Zeki insanlar ise yalnızca gülüp geçer.
  • İntikam, sönmeyen bir ateştir. Yakmak sadece vicdana mahsustur.
  • İntikam, insanlıkla ilgisi olmayan bir kelimedir.
  • Yalnızca intikam almayı düşünen bir insanın yarası asla kapanmaz.
  • İntikam almak yerine, görmezden gelmeyi tercih ederim.

İntikam Alma Sözleri

Öfke ve kin duyduğunuz insanı cezalandırmak sizi her zaman güçlü göstermez. En güzel intikam, kelimelerin gücüdür. Bu intikam alma sözleri ile dik durmak size çok yakışacak.

  • İntikamın sıcağı soğuğu olmaz. İntikam yalnızca vaktinde alınır.
  • Önemli olan intikam planları yapmak değil, intikam almayı gerçek kılmaktır.
  • Canımı yakmaya cesareti olanın, intikam aldığımda dayanacak gücü olmalı.
  • Gözyaşları üzerine kurulan mutlulukların, gün geldiğinde intikamı alınır.
  • Bazı insanlar, intikam almaya bile değmez.
  • Bazen intikam almak, boyun borcu olur insana.
  • Herkes çektiği acıları unutur ama kimse alacağı intikamı unutmaz.
  • İntikam almak bana göre değil. Ben ödeşmekten yanayım.
  • Unutmayın ki, gerçek intikam habersiz alınır.
  • Herkes birilerini öldürebilir ama herkes intikam alamaz.

İntikam Yemini Sözleri

Haksızlığa uğrayarak intikam yemini etmiş olabilirsiniz. İntikamınızı bu kelimelerle destekleyip, gücünüzü gösterebilirsiniz.

  • Bana yakışmaz diye yapmadığım ne varsa hepsini bana yaptılar. İşte o günden sonra intikam yemini ettim. Ben, bana yakışanı değil gerekeni yapmaya karar verdim.
  • Bana yapılanları, ne yuttum ne unuttum. Ben, ettiğim intikam yeminleriyle doğru zamanda doğru insanla karşılaşmayı umdum.
  • Sevgimi hak etmeyenleri unutmak, yeminime olan borcumdur.
  • Her yemin, bir intikamdır.
  • Sırtımdan vurmak için hazırladılar zemin, ben de intikam almak için ettim yemin.
  • Güneş batar, unutulur intikamlar. Ama sönse de ateşler, unutulmaz yeminler.
  • Benim intikam yeminim, görmezden gelmektir.
  • İntikam soğuk yenen bir yemek olsa da, yemin sıcakken edilir.
  • Yaşattığınız acıları yaşamayı göze alın. İntikamı kendime yemin bildim.

Aşkla İlgili İntikam Sözleri

Aldatılmak ve terk edilmek büyük acılar çekmenize neden olur. Konuşmak, hissettiğiniz duyguları bastırmak için en doğru yoldur. Bu intikam sözleriyle, kaybeden değil kazanan olduğunuzu ispatlayacaksınız.

  • Sürekli benimle yaşamak varken beni takip etmenin ne olduğunu intikamlarımla öğreneceksin.
  • Her aşk, diğerinin intikamıyla başlar.
  • Yarınlar, sevdiğinin senden aldıklarının bedelini ödemesi için vardır. Bu yarayı kabuk, terk edeni de ahlar tutar.
  • Sen benim canımı yaktın diye, ben başkasının canını yakmam. Benim sana intikamım başkasını çok mutlu etmektir. Yanımda olmadığın için kendine üzüleceksin.
  • Sana olan aşkımı, intikama çevirmek senin suçun.
  • Seni nasıl sevdiğimi gördün, şimdi nasıl unutulduğunu göreceksin.

  • Seni benden çok seven, sana benden çok hasret kalsın.

    Arkadaşlarla İlgili İntikam Sözleri

    Kah gülüp kah ağladığınız arkadaşlarınız gün gelir üzülmenize yol açar. İçinizi açtığınız, sırlarınızı paylaştığınız dostlarınız size sırt dönünce istemsiz bir intikam ateşi sarar içinizi. İşte böyle zamanda kullanabileceğiniz, arkadaşlarla ilgili intikam sözleri...

  • Beni yarı yolda bırakıp o yolda koşmaya devam eden dostlarımı yolun sonunda bekliyor olacağım.
  • Bana yapmayı düşündüğü kötülüğü daha yapamamışken intikam aldığım arkadaşlarım var.
  • Sanmayın ki, çok sabırlıyım. Sanmayın ki, sessiz kalıyorum. Gün gelip, sessizliğim ve sabrım tükendiğinde beni üzenler, benden daha çok üzülecek.
  • Aslan pusuya düştüğünde nasıl kurtulacağını düşünmez. Öcünü nasıl alacağını düşünür.
  • Arkadaş sandığım herkes beni sırtımdan vurdu, bilmiyorlar ki ben her gün hayallerini vuruyorum.
  • Kötü günümde giden dostlarımın iyi günlerini almaya geliyorum.
  • Beni arkamdan bıçaklayan dostların, sırtındaki hançeri olacağım.
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