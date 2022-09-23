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  4. İOKBS 2022 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! İOKBS ile kaç öğrenci burs almaya hak kazandı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! İOKBS ile kaç öğrenci burs almaya hak kazandı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

23.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav (İOKBS) sonuçları açıklandı. 5, 6, 7, 8 ile 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, İOKBS ile kaç öğrenci burs almaya hak kazandı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! İOKBS ile kaç öğrenci burs almaya hak kazandı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları merak konusu oldu. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklandı.Peki, İOKBS ile kaç öğrenci burs almaya hak kazandı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İOKBS İLE KAÇ ÖĞRENCİ BURS ALMAYA HAK KAZANDI?

Bursluluk sınavında (İOKBS) başarılı olan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

BURSLULUK SINAV SONUCU EKRANI

2022 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonucu için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2022_DPY_Sonuc_Kasdfk34apc/index.asp

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

İOKBS'de en yüksek puanı alanlar İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Burs ücretleri her sene memur maaşlarına endeksli olarak artmaktadır.

Enflasyon rakamlarının ardından bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Burs ücretlerinde senede 2 kez iyileştirme yapılır.

Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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