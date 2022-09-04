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İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi!

04.09.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı (İOKBS) 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 4 Eylül 2022 Pazar günü yapıldı. Şimdi gözler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınav sonrası yapılacak yeni açıklamaya çevrildi. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi...

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları tarihi!

Bursluluk sınav (İOKBS) sonucunun açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin bilgi edinmek için araştorma yapmaya başladı. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları tarihi...

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alındı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı.

Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr

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