İOKBS (BURSLULUK SINAVI) ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika? PYBS 2023 Bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama

Bursluluk sınavı 2023 için geri sayım devam ediyor. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavına az bir zaman kaldı. Bursluluk sınav yerleri meb.gov.tr üzerinden veya e-Okul VBS üzerinden sorgunabilecek. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki, 2023 bursluluk sınavı hangi gün yapılacak? İOKBS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00’da yapılacak. Öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

Bursluluk sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden 22 Eylül tarihinde erişime açılacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.