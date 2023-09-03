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  4. İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

03.09.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları ilköğretim 5,6,7,8.sınıflar ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katılacağı İOKBS sınavının bugün yapılacak olması nedeniyle hız kazandı. Konuya ilişkin detaylar şimdiden merak konusu oldu. Peki, MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları ile ilgili detaylar...

İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde MEB tarafından açıklandı. İOKBS sınavı bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek. 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevap anahtarı şimdiden internette araştırılıyor. İşte İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

İOKBS burslukluk sınavı soruları ve cevapları açıklanmadı. Sınav bugün saat 10.00'da yapılacak.

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı konusunda MEB'den açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

İOKBS Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları

Bursluluk sınavı taban puanları 2023 henüz açıklanmadı.

Geçmiş yılların taban puanları şu şekilde:

İOKBS BURSLULUK SINAVI 5. SINIF TABAN PUANLARI

  1. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

  2. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

  3. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

  4. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKBS BURSLULUK SINAVI 6. SINIF TABAN PUANLARI

  1. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

  2. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

  3. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS BURSLULUK SINAVI 7. SINIF TABAN PUANLARI

  1. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

  2. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

  3. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

  4. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKBS BURSLULUK SINAVI 8. SINIF TABAN PUANLARI

  1. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

  2. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

  3. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

  4. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKBS BURSLULUK SINAVI 9. SINIF TABAN PUANLARI

  1. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

  2. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

  3. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

  4. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKBS BURSLULUK SINAVI 10. SINIF TABAN PUANLARI

  1. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

  2. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

  3. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

  4. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKBS BURSLULUK SINAVI 11. SINIF TABAN PUANLARI

  1. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

  2. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

  3. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

  4. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER TABAN PUANLARI NEDİR?

2023 Yılı İOKBS bursluluk sınavında depremzede öğrencilere 30.000 ayrı kontenjan ayrıldı. Bu kontenjandan sadece deprem bölgesinde etkilenen öğrenciler yararlanacak. 70.000 kontenjan ise diğer bölgelerdeki öğrenciler için ayrıldı. Kılavuzda hangi illerde bulunan öğrencilerin depremzede kontenjanından yararlanacağı ile ilgili bir açıklama yok. Ancak 2023 LGS'de ek kontenjandan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki öğrenciler yararlanmıştı. Depremden etkilenerek afet bölgesi ilan edilen iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ.

BAKAN ÖZER'DEN 'KONTENJAN' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Özer depremzede öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların 29 Mayıs-16 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirten Özer, "Sınavda, ikinci dönem konuları dahil olmayacak. Yani tıpkı LGS'de yaptığımız gibi Bursluluk Sınavı'nda da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."

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