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İOKBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2024: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS tarihini açıkladı mı?

21.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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İOKBS bursluluk sınav tarihi ile ilgili MEB tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS tarihini açıkladı mı?

Bursluluk sınav tarihleri 2024 yılı için MEB tarafından açıklandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) önümüzdeki yıl Nisan ayında gerçekleşecek. İşte MEB'den yapılan açıklamanın detayları ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınav tarihleri...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Sınav tek oturum şeklinde düzenlenecek.

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İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı bir sınav türüdür.

Önceki adı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'dır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde devlet tarafından maddi destek alabilmeleri için uygulanmaktadır.

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İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."

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