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İOKBS SORU VE CEVAP ANAHTARI! İOKBS soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınavı soru kitapçığı PDF olarak yayınlandı mı?

06.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS soru ve cevap anahtarı 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği sınav sonrası merak konusu oldu. İOKBS bursluluk sınavının tamamlanmasının ardından birçok veli ve öğrenci sınav soruları ve cevapları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, İOKBS soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınavı soru kitapçığı PDF olarak yayınlandı mı?

İOKBS SORU VE CEVAP ANAHTARI! İOKBS soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınavı soru kitapçığı PDF olarak yayınlandı mı?

İOKBS soru ve cevap anahtarı 6 Eylül Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından şimdi gözler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, İOKBS soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınavı soru kitapçığı PDF olarak yayınlandı mı?

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı.

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS soru ve cevaplarının MEB tarafından 2-7 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alındı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı.

Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr

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