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Sonunda! iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 09.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

iPhone’ların grup FaceTime ile izinsiz dinlenme açığı nihayet kapatıldı. Güvenliğiniz için iOS 12.1.4 güncellemesini mutlaka yüklemenizi tavsiye ediyoruz. İşte güncellemenin detayları.

Sonunda! iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı

Apple, iOS 12.1 güncellemesi ile bildiğiniz gibi grup FaceTime özelliğini iOS cihazlarında aktif etmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iOS 12.1.3 güncellemesi ile grup FaceTime’da inanılmaz büyük bir güvenlik açığı saptanmıştı. 3 yaşındaki çocuğun bile kolayca yapabileceği bu güvenlik açığından dolayı iPhone’lar izinsiz dinlenebiliyordu.
Cupertinolu firma bu hatanın ortaya çıkmasının ardından grup FaceTime servisini devredışı bırakmış ve güvenlik açığını kökten kapatmıştı. Firma bugün bu özelliği tekrar kullanıma sunmak ve güvenlik açığını iOS’te kapatmak için iOS 12.1.4 güncellemesini yayınladı.

Yaklaşık olarak 90 MB büyüklüğündeki bu güncelleme direkt olarak FaceTime açığını kapatıyor. Apple’ın yüklenmesini şiddetle tavsiye ettiği güncellemeyi; Ayarlar ≥ Genel ≥ Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Eğer iPhone’unuzun dinlenmesini istiyorsanız bu güncellemeyi mutlaka yüklemelisiniz. Son olarak Apple’ın grup FaceTime servisini aktif ettiğini bu yüzden iOS 12.1.3 sürümünde kalanların hala risk altında olduğunu belirtelim.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.1.4 iOS 12.1.4 güncellemesi

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