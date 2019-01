iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.

Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

Eğer geliştirici hesabınız varsa iOS 12.2 Beta güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan modeller



iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

12.9 inç iPad Pro

1. nesil 12.9 inç iPad Pro

2. nesil 10.5 inç iPad Pro

iPad Air

iPad Air 2

iPad 5. nesil

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6. nesil

Days Gone için yeni video yayınlandı