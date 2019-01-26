Apple, geçtiğimiz gün iOS 12.1.3 güncellemesini yayınlamış ve sadece sistemdeki hataları düzeltmeye yoğunlaşmıştı. Tam iOS 13 öncesi yenilik gelmez dediğimiz bu zamanlar, Apple karşımıza küçük yenilikler sunan iOS 12.2 ile çıktı.
Geliştiricilerin beğenisine sunulan iOS 12.2 Beta güncellemesi ile çok büyük yenilik gelmese de sistemde küçük değişikliklerin yapılması sevindirici.
Şimdilik sadece Apple geliştirici hesabına sahip olanların yükleyebildiği iOS 12.2 Beta sürümü, Mart ayı içerisinde herkesin beğenisine sunulacak. Peki, bu güncelleme ile yapılan değişiklikler neler?
iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler
AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.
Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.
Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.
Borsa uygulamasının simgesi değişti.
Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.
Wallet uygulamasının arayüzü değişti.
Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.
Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.
Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.
Eğer geliştirici hesabınız varsa iOS 12.2 Beta güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.
Güncellemeyi alan modeller
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil
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