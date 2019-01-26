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iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Apple, geliştiricilerinin karşısına iOS 12.2 Beta 1 güncellemesi ile çıktı. iOS 12.2 Beta 1 ile sistemde küçük değişiklikler yapan Apple, iOS 13 öncesi son yeniliğini sunacak gibi görünüyor.

iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

Apple, geçtiğimiz gün iOS 12.1.3 güncellemesini yayınlamış ve sadece sistemdeki hataları düzeltmeye yoğunlaşmıştı. Tam iOS 13 öncesi yenilik gelmez dediğimiz bu zamanlar, Apple karşımıza küçük yenilikler sunan iOS 12.2 ile çıktı.

Geliştiricilerin beğenisine sunulan iOS 12.2 Beta güncellemesi ile çok büyük yenilik gelmese de sistemde küçük değişikliklerin yapılması sevindirici.

Şimdilik sadece Apple geliştirici hesabına sahip olanların yükleyebildiği iOS 12.2 Beta sürümü, Mart ayı içerisinde herkesin beğenisine sunulacak. Peki, bu güncelleme ile yapılan değişiklikler neler?

iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.

Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.

Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.

Borsa uygulamasının simgesi değişti.

Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.

Wallet uygulamasının arayüzü değişti.

Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.

Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.

Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

Eğer geliştirici hesabınız varsa iOS 12.2 Beta güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air 
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone güncelleme

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