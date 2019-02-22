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iOS 12.2 Public Beta 3 ile gelen yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 22.02.2019 07:02 | Son Güncelleme

Apple, iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.2 Public Beta 3 güncellemesini yayınladı. Herkesin indirebileceği iOS 12.2 Public Beta 3 sürümünü nasıl yükleyeceğinizi bu haberimizde anlatıyoruz.

iOS 12.2 Public Beta 3 ile gelen yenilikler

Apple, geçtiğimiz gün geliştiricileri için iOS 12.2 Beta 3 güncellemesini indirime sunmuştu. Cupertinolu firma bugün ise iOS 12.2 Public Beta 3 ile karşımıza çıktı. Adından da anlayacağınız gibi iOS 12.2 Public Beta 3 sürümünü herkes yükleyebiliyor.

Biz de bu haberimizde iPhone veya iPad’inize Public Beta’yı nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyoruz. Public Beta’yı yüklemeden önce iTunes ile mutlaka cihazınızın yedeğini almayı unutmayın.
iOS Public Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12.2’nin herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.
iMessage için yeni Animoji’ler eklendi.
Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.
Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.
Borsa uygulamasının simgesi değişti.
Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.
Wallet uygulamasının arayüzü değişti.
Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.
Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.
Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.
Grup FaceTime açığı kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
iOS Public Beta 3 Apple iPhone iPad

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