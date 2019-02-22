iOS 12.2 Public Beta 3 ile gelen yenilikler

Apple, geçtiğimiz gün geliştiricileri için iOS 12.2 Beta 3 güncellemesini indirime sunmuştu. Cupertinolu firma bugün ise iOS 12.2 Public Beta 3 ile karşımıza çıktı. Adından da anlayacağınız gibi iOS 12.2 Public Beta 3 sürümünü herkes yükleyebiliyor.
Biz de bu haberimizde iPhone veya iPad’inize Public Beta’yı nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyoruz. Public Beta’yı yüklemeden önce iTunes ile mutlaka cihazınızın yedeğini almayı unutmayın.
iOS Public Beta nasıl yüklenir?
1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12.2’nin herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.
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