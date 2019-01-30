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iOS 12.2 Public Beta ile gelen yenilikler

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 30.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

Apple, herkesin yükleyebileceği iOS 12.2 Public Beta güncellemesini yayınladı. iOS 12.2 Public Beta’nın nasıl yükleneceği ve güncelleme ile gelen yenilikler haberimizde.

iOS 12.2 Public Beta ile gelen yenilikler

Apple, geçtiğimiz günlerde geliştiriciler için iOS 12.2 Beta güncellemesini yayınlamıştı. Bir takım küçük yenilikler ile gelen iOS 12.2 Beta güncellemesinin ardından bugün herkesin yükleyebileceği iOS 12.2 Public Beta sürümü yayınlandı.

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.

Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.

Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.

Borsa uygulamasının simgesi değişti.
Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.
Wallet uygulamasının arayüzü değişti.
Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.
Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.
Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

Public Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12.2’nin herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Public Beta sürümünü yüklemeden önce iPhone veya iPad’inizin yedeğini almanızı şiddetle öneriyoruz. Eğer bu sürümde sorun yaşarsanız ya yedekten geri dönebiliyor ya da sıfırdan iOS 12.1.3 sürümünü yüklemek zorundasınız.

Ancak size tavsiyemiz iOS 12.2’de FaceTime açığı olduğu için bugün veya yarın yayınlanacak olan iOS 12.1.4 güncellemesini beklemeniz yönünde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.2 Public Beta teknoloj Apple

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