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iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 09.04.2019 09:11 | Son Güncelleme

Peki, iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi ile iPhone ve iPad modellerine yenilikler ekleniyor mu? İşte güncellemenin detayları ve güncellemeyi alan modeller.

iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Apple, bugün geliştiricilerinin karşısına iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi ile çıktı. Apple’ın geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu Apple TV+ gibi servisleri için sunulan bu güncelleme, muhtemelen iOS 12’nin son büyük güncellemesi olacak.

Yayınlanan bu beta sürümünde de Apple TV+ hizmeti için iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra sistemde yaşanan sorunlar da gideriliyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden 2. betayı indirebilirsiniz.

Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.

Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.

Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.

Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.

Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.

Apple TV Remote uygulaması yenilendi.

Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)
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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone güncelleme iPad

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