iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Apple, bugün geliştiricilerinin karşısına iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi ile çıktı. Apple’ın geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu Apple TV+ gibi servisleri için sunulan bu güncelleme, muhtemelen iOS 12’nin son büyük güncellemesi olacak.

Yayınlanan bu beta sürümünde de Apple TV+ hizmeti için iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra sistemde yaşanan sorunlar da gideriliyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden 2. betayı indirebilirsiniz.

Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.

Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.

Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.

Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.

Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.

Apple TV Remote uygulaması yenilendi.

Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

