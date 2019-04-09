iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Apple, bugün geliştiricilerinin karşısına iOS 12.3 Beta 2 güncellemesi ile çıktı. Apple’ın geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu Apple TV+ gibi servisleri için sunulan bu güncelleme, muhtemelen iOS 12’nin son büyük güncellemesi olacak.
Yayınlanan bu beta sürümünde de Apple TV+ hizmeti için iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra sistemde yaşanan sorunlar da gideriliyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden 2. betayı indirebilirsiniz.
Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.
Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.
Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.
Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.
Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.
Apple TV Remote uygulaması yenilendi.
Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
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