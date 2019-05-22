iOS 12.4 Beta 2 güncellemesini yayınladı

Güncelleme ile ayrıca sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4’ün ikinci beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.4 Beta 2 alan modeller



iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

İndirime giren Xbox One oyunları – 21 Mayıs haftası

