iOS 12.4 Beta 2 güncellemesini yayınladı

Güncelleme ile ayrıca sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor. Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4’ün ikinci beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.
iOS 12.4 Beta 2 alan modeller
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)
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