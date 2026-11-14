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Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu

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İstanbul'da dün etkisini göstermeye başlayan lodos, bugün şiddetini artırdı. Kıyıya büyük bir gürültüyle vuran dalgalar zaman zaman insan boyunu aşarken, kent genelinde fırtına nedeniyle günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Fotoğraf çektirmek isteyen üç gencin yaşadığı zor anlar da sosyal medyada gündem oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürdü.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kabaran deniz, özellikle Salacak sahilinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Sahile doğru ilerleyen dev dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi. Gün batımında kaydedilen görüntülerde, dalgaların zaman zaman çevredeki insanların boyunu geçtiği görüldü.

KIZ KULESİNİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN ÜÇ GENCİN YAŞADIĞI ZOR ANLAR GÜNDEM OLDU

İşte o anlar:
Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 1

Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 2

Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 3

Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 4

Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 5

Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 6

Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 7

Salacak’ta korku dolu anlar! Fotoğraf çektirmek isteyen gençleri dev dalgalar vurdu 8

FIRTINA NEDENİYLE BAZI ALANLAR ZİYARETE KAPATILDI

Şiddetli lodos kent genelinde de etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle bazı alanlar güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatılırken, kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Yaşanan olaylar nedeniyle bazı bölgelerde hasar meydana geldi.

METEOROLOJİ VE AKOM'DAN YENİ UYARI

İstanbul'da etkisini sürdüren lodosla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yeni uyarılar geldi. Yetkililer, hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Üsküdar Lodos meteoroloji genel müdürlüğü
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