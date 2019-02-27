Mynet Trend

iOS 12 kullanım oranı Apple’ın yüzünü güldürdü

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

Apple karşımıza güncel iOS 12 kullanım oranı ile çıktı. iOS 12 kullanım oranı rakibi Android’e adeta göz dağı veriyor. Açıklamalara göre; her 5 cihazdan 4’ü iOS 12 kullanıyor.

iOS 12 kullanım oranı Apple’ın yüzünü güldürdü

Apple, bildiğiniz gibi düzenli olarak güncel iOS sürümünün kullanım oranlarını açıklıyor. Kullanım oranları açısından firma tarihinde en geç yaygınlaşan iOS 11 ile büyük bir çöküş yaşayan Apple, bunu iOS 12 ile kurtarmış gibi görünüyor.

iOS 11’in tüm hatalarını çözen üstüne bir de iPhone 5s’i bile eski hızına geri döndüren iOS 12, görünüşe göre oldukça fazla kabul görmüş. iOS 12 kullanım oranı ile yüzü gülen Apple’ın, bu başarısını yenilik sunmadığı sadece performansa borçlu. Açıklamalara göre; iOS 12 her 5 cihazdan 4’ünde yüklü.

Yüzde 80 kullanım oranına sahip olan iOS 12, rakibi Android’e adeta göz dağı veriyor. Güncel Android sürümü olan Android 9.0’ın kullanım oranının daha yüzde 10’u bile geçemediğini belirtelim. Ancak Apple bu başarıyı iOS 13 ile yakalayamayacak gibi görünüyor. Çünkü söylenene göre iOS 13 güncellemesi iPhone 7 ve sonrası modellere gelecek.

iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6s serisinin yeni güncelleme ile tanışamayacak olması ve bu modellerin oldukça fazla kullanılması, iOS 13’ün kullanım oranlarını düşürecektir.

iOS 12 güncellemesini alan modeller

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 5s
  • 12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
  • 11 inç iPad Pro
  • 10.5 inç iPad Pro
  • 9.7 inç iPad Pro
  • iPad (6. nesil)
  • iPad (5. nesil)
  • iPad Air 2
  • iPad Air
  • iPad mini 4
  • iPad mini 3
  • iPad mini 2
  • iPod touch (6. nesil)

Huawei Mate X ön inceleme – Katlanabilir en hızlı 5G telefon – MWC 2019

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
4.800 MHz bellek tanıtıldı4.800 MHz bellek tanıtıldı
Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödülFortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iOS 12

En Çok Okunan Trend Haberler

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

'Banker Bilo' filmindeki o sahne gerçek oldu! Pes dedirten olay

'Banker Bilo' filmindeki o sahne gerçek oldu! Pes dedirten olay

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy A30’a yakından bakıyoruz

Samsung Galaxy A30’a yakından bakıyoruz

Samsung Galaxy A50 ön inceleme

Samsung Galaxy A50 ön inceleme

Redmi Note 7 Pro fiyat/performans cihazı olacak

Redmi Note 7 Pro fiyat/performans cihazı olacak

Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya

Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya

4.800 MHz bellek tanıtıldı

4.800 MHz bellek tanıtıldı

Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül

Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.