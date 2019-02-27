iOS 12 kullanım oranı Apple’ın yüzünü güldürdü

Apple, bildiğiniz gibi düzenli olarak güncel iOS sürümünün kullanım oranlarını açıklıyor. Kullanım oranları açısından firma tarihinde en geç yaygınlaşan iOS 11 ile büyük bir çöküş yaşayan Apple, bunu iOS 12 ile kurtarmış gibi görünüyor.

iOS 11’in tüm hatalarını çözen üstüne bir de iPhone 5s’i bile eski hızına geri döndüren iOS 12, görünüşe göre oldukça fazla kabul görmüş. iOS 12 kullanım oranı ile yüzü gülen Apple’ın, bu başarısını yenilik sunmadığı sadece performansa borçlu. Açıklamalara göre; iOS 12 her 5 cihazdan 4’ünde yüklü.

Yüzde 80 kullanım oranına sahip olan iOS 12, rakibi Android’e adeta göz dağı veriyor. Güncel Android sürümü olan Android 9.0’ın kullanım oranının daha yüzde 10’u bile geçemediğini belirtelim. Ancak Apple bu başarıyı iOS 13 ile yakalayamayacak gibi görünüyor. Çünkü söylenene göre iOS 13 güncellemesi iPhone 7 ve sonrası modellere gelecek.

iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6s serisinin yeni güncelleme ile tanışamayacak olması ve bu modellerin oldukça fazla kullanılması, iOS 13’ün kullanım oranlarını düşürecektir.