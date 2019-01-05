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iOS 12 kullanım oranı yüzde 75’e dayandı

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 05.01.2019 08:49 | Son Güncelleme

Apple bugün güncel iOS 12 kullanım oranı ile karşımıza çıktı. iOS 12 kullanım oranı yaklaşık 4 ay gibi bir sürede yüzde 75’e dayanması ile firmanın yüzünü güldürmeyi başardı.

iOS 12 kullanım oranı yüzde 75’e dayandı

Cupertino merkezli firma, geçtiğimiz yılın Eylül ayında iOS 12 güncellemesini kullanıcılar ile buluşturmuştu. iPhone 5s ve sonrası tüm modellere gelerek büyük bir başarı sergileyen iOS 12, bir önceki sürümün aksine oldukça fazla ilgili görmüştü.

Eski iPhone’ları hızlandıran iOS 12 güncellemesinin bugün açıklanan güncel kullanım oranları da bu ilgiyi kanıtlayan cinsten.

Açıklanan rakamlara göre; piyasadaki iPhone, iPad ve iPod touch modellerinin yüzde 75’inde iOS 12 yüklü. iOS 11’in kullanım oranı ise yüzde 17’ye kadar geriledi. Daha eski iOS sürümleri ise yüzde 8’lik bir kullanıma sahip.

Apple bu sefer farklı bir veri daha paylaştı. Sadece 4. yılını doldurmuş cihazları hesaba kattığımızda iOS 12’nin kullanım oranı yüzde 78‘e kadar çıkıyor. Her iki istatistikte de Apple’ın piyasadaki cihazlarının 4’te 3’ünde iOS 12’nin yüklü olduğunu görebiliyoruz.

Bu durum Android cephesi için maalesef biraz üzücü. Android Pie kullanım oranı daha yüzde 1 seviyesine bu ay içerisinde yeni çıkacak. Umarız Google, Apple’dan güncelleme konusunda 2019’da ders almayı başarır.

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Anahtar Kelimeler:
Apple güncelleme iPhone

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