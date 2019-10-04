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iOS 13.2 Public Beta yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 04.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

Apple, 18 Ekim’de Türkiye’de de satışa sunacağı iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerini tanıtırken Deep Fusion adını verdiği bir özelliği duyurmuştu. Ancak Cupertinolu firma bu özelliğin hemen kullanıma sunulmayacağını daha sonra güncellemeler ile ekleneceğini açıklamıştı.

iOS 13.2 Public Beta yayınlandı

Deep Fusion özelliği; 9 fotoğrafı 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor. Daha sonra tüm pikseller taranarak aralarından en iyisi seçiliyor. Detaylı ve kumlanması en az olan 24 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar bu sistem sayesinde elde edilebiliyor.

Apple bu özelliği bugün yayınladığı iOS 13.2 Beta ve herkesin yükleyebileceği iOS 13.2 Public Beta sürümleri ile kullanıma sundu. Eğer iPhone 11 sahibiyseniz bu güncellemeyi aşağıdaki adımları izleyerek yükleyebilirsiniz. Ancak güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden yedek almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

iOS 13.2 Public Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.1’in herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan iPhone modelleri

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
ios 13.2 public beta Apple iPhone

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