Mynet Trend

iOS 13: Apple'ın yeni işletim sisteminde neler değişti?

BBC BBC
20.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Apple'ın ürettiği akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan işletim sistemi iOS'un yeni versiyonu bugünden itibaren tüm kullanıcıların kullanımına açık hale geldi.

iOS 13: Apple'ın yeni işletim sisteminde neler değişti?

iOS 13, dün geceden itibaren cihazların yazılım güncelleme bölümlerine yüklendi. Kullanıcılar, istedikleri zaman manuel olarak ya da telefon ayarlarına göre otomatik olarak bu yazılımı yükleyebilecek.

iOS 13, Apple'ın son yıllarda yaptığı en kapsamlı değişiklikler arasında yer alıyor.

Bu değişiklikler arasında, uygulamaların kullanıcıların bulunduğu lokasyona erişimini sınırlayan yeni güvenlik ayarları, yeni fotoğraf düzenleme araçları ve arayüzün rengini siyaha çeviren "Dark Mode" özelliği geliyor.

IOS 13 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELER?

DARK MODE:

Arayüzü siyah hale getiren Dark Mode, muhtemelen kullanıcıların fark edeceği en önemli değişiklik.

Bu mod, Apple'ın kendi uygulamalarının tamamında destekleniyor.

Kullanıcılar, ya telefonlarının ara yüzünü siyah yapan bu modu sürekli olarak açık tutabilecek ya da Ayarlar bölümünden belli saatler arasında bu mod ile normal mod arasında otomatik geçiş yapılmasını sağlayabilecek.

_108882386_8f1b74d5-4e02-4d90-8eb6-830ea5a36729

FOTOĞRAFLAR:

En göze çarpan değişiklik Dark Mode olmasına karşın, bu yazılım versiyonunun en işlevsel özelliği ise fotoğraflar uygulamasına getirilen yenilikler gösteriliyor.

Öncelikle, fotoğraflar uygulamasının tasarımı değiştirilerek, basitleştirildi.

Fotoğraflar bu uygulamanın içinde daha farklı bir şekilde düzenleniyor ve kullanıcıya, gün, ay, yıl ve yere göre görüntüleme imkanı veriyor.

Uygulama belli bir gün ve ayın "en iyi" fotoğraflarını seçip bir arada gösteriyor.

Ayrıca fotoğrafları düzenleme araçları da çeşitlendirildi ve basitleştirildi.

iOS 13 ile gelen fotoğraf düzenleme araçları, Instagram'dakilere benzer bir hal aldı.

_108882388_0254179d-8374-467f-b4ad-c34ac640f5a9

APPLE HARİTALAR:

Apple'ın kendi harita uygulamasında da iyileştirmeler yapıldı.

Yapılan en önemli değişiklik, Google'daki gibi "street view" özelliğinin eklenmesi oldu.

Böylece artık Apple'ın kendi harita uygulamasını kullananlar da sokaklardan çekilmiş görüntülere ulaşabilecek.

GETİRİLEN DİĞER YENİ ÖZELLİKLER ŞUNLAR:

Eklenen yeni izin ayarlarıyla uygulamaların kullanıcıların lokasyon takibini yapması zorlaştırıldı.

Ses ayarı göstergesi artık ekranın tam ortasında yer almıyor. Bu gösterge küçültülerek, ekranın üst kısmına taşındı.

Eklenen Kısayollar uygulamasına en sık kullanılan uygulamaları ekleyip hızlı erişim olanağı sağlandı.

Sağlık uygulaması değiştirildi ve kadınların regl dönemlerini takip etmeleri gibi yeni bir dizi özellik getirildi
iOS 13'ün ilk güncellemesi 24 Eylül'de indirilmeye hazır olacak.

Bu güncellemede hataların giderilmesinin yanı sıra otomatik Siri kısayolları, Apple Haritalar üzerinden tahmini varış süresi paylaşma ve şirket telefonlarında kurumsal ve özel verilerin ayrıştırılması gibi yeni özellikler getirilecek.

Sonbahar ayların sonunda yapılacak bir sonraki güncelleme de bulut üzerinden dosya paylaşımı ve Home sistemine bağlanmayı kolaylaştıran uygulamalar içerecek.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ailesi o anları paylaştıAilesi o anları paylaştı
O hastalığa dikkat çekmek için örme bebek yapan adam!O hastalığa dikkat çekmek için örme bebek yapan adam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iOS Apple işletim sistemi akıllı telefon iOS 13 iPhone

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir günlük araç kiraladılar başlarına gelmeyen kalmadı!

Bir günlük araç kiraladılar başlarına gelmeyen kalmadı!

Kadının korkunç planı ortaya çıktı! Koca, sevgili ve oğul...

Kadının korkunç planı ortaya çıktı! Koca, sevgili ve oğul...

Gelenek bozulmadı! Bihter yine olay oldu

Gelenek bozulmadı! Bihter yine olay oldu

Yangın sonrası bugün! Köpüren yağmur suları tedirgin etti

Yangın sonrası bugün! Köpüren yağmur suları tedirgin etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
allan cezası samsung da hala türkiye güncellemesini yayınlayacak . bir haftadır 1 güvenlik yaması uzatıldı da uzatıldı endonezya ya bile geldi bize yok . zaten kamerasının içine ettiler güncelleme ile
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni bir Terminator oyunu geliyor!

Yeni bir Terminator oyunu geliyor!

Epic Games Store'da ücretsiz Batman oyunları var!

Epic Games Store'da ücretsiz Batman oyunları var!

A Total War Saga: Troy resmen duyuruldu!

A Total War Saga: Troy resmen duyuruldu!

Lenovo, K10 Plus ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

Lenovo K10 Plus'ı tanıtmak için gün sayıyor

Huawei, Mate 30 Pro, donanımı ile rakiplerine adeta taş çıkarıyor

onanımı ile rakiplerine adeta taş çıkarıyor

In the Tall Grass için ilk tanıtım videosu yayınlandı

In the Tall Grass için ilk tanıtım videosu yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.