iOS 27.0.1 yayımlandı! iPhone 18 Pro’yu yeniden başlatan hata için güncelleme geldi

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 27.0.1 güncellemesini kullanıma sundu. Sürüm, ağırlıklı olarak iPhone 18 Pro modellerini etkileyen hataların giderilmesine odaklanıyor. Güncelleme, eski iPhone modelleri için de başka düzeltmeler içeriyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max sahiplerinin bildirimlerine göre Face ID doğrulaması başarısız olduğunda telefon beklenmedik şekilde yeniden başlayabiliyordu. Bazı kullanıcıların cihazlarının Apple tarafından değiştirilmesine rağmen sorun devam etmişti.

Apple, 9to5Mac’e yeni iPhone’ların “beklenmedik şekilde yeniden başlayabileceğini” doğrulamış, daha sonra da bir güncellemeyle sorunu çözeceğini belirtmişti. iOS 27.0.1, bu hatayı gideriyor.

FOTOĞRAF VE EKRAN SORUNLARI DA DÜZELTİLDİ

Güncelleme, iPhone 18 Pro’da 2 kat yakınlaştırmayla çekilen fotoğraflarda renk bozulmasına yol açan bir hatayı da düzeltiyor.

Ayrıca bazı kullanıcıların Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezi’ni aynı anda açması sırasında cihazın yanıt vermemesine neden olan sorun giderildi. Bu durum kalıcı hasara yol açmıyordu ve zorla yeniden başlatmayla çözülebiliyordu.

iOS 27.0.1 NASIL YÜKLENİR?

Güncellemeyi kontrol etmek için iPhone’da Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemek gerekiyor. iOS 27.0.1 göründüğünde “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunarak işlem başlatılabiliyor.

İndirme süresi internet bağlantısına göre değişebiliyor. Telefon, güncelleme işlemi sırasında yeniden başlıyor.

iOS 26 KULLANANLAR FARKLI BİR GÜNCELLEME GÖREBİLİR

Hâlâ iOS 26 kullanan iPhone 17 ve daha eski modellerde, iOS 27.0.1 yerine iOS 26.7 güncellemesi görünebilir. Bu sürüm, henüz iOS 27’ye geçmek istemeyen kullanıcılar için yalnızca güvenlik yamaları sunuyor. Ancak iOS 27’yi atlayan kullanıcılar, Siri AI ve Liquid Glass düzenlemeleri gibi yeni özelliklerden yararlanamayacak.

iOS 27’ye geçmek isteyenler, Yazılım Güncelleme ekranındaki iOS 27.0.1 seçeneğine dokunarak iOS 26.7’yi yüklemeden cihazlarını yeni sürüme yükseltebiliyor.

Kaynak: Engadget