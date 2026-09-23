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iOS 27.2 beta 2 kodlarında bulundu: Apple’dan iPhone hırsızlığına karşı yeni önlem!

Apple'ın iPhone kullanıcılarını kapkaça karşı korumak için geliştirdiği güvenlik özelliğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. iOS 27.2 beta 2 kodlarında tespit edilen özellik, telefonun sahibinin elinden zorla alındığını algılayarak cihazı otomatik olarak kilitleyebilecek. Ancak Apple özelliği henüz resmen duyurmadı.

iOS 27.2 beta 2 kodlarında bulundu: Apple’dan iPhone hırsızlığına karşı yeni önlem!
Enes Çırtlık

Apple, iPhone kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Apple'ın henüz resmen duyurmadığı özellikle ilgili yeni ayrıntılar, iOS 27.2 beta 2 sürümünün kodlarında ortaya çıktı. 9to5Mac'in tespit ettiği yeni kodlar, şirketin dahili olarak "AutoLock" adını verdiği bu güvenlik özelliğini geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

iOS 27.2 beta 2 kodlarında bulundu: Apple’dan iPhone hırsızlığına karşı yeni önlem! 1

IPHONE, KAPKAÇ OLAYLARINI NASIL TESPİT EDECEK?

Kodlara göre AutoLock, iPhone'un sahibinden alınıp alınmadığını belirlemek için şu sinyalleri kullanabiliyor:

  • Telefonun elden kapılmasıyla uyumlu ani bir ivmelenme
  • Eşleştirilmiş Apple Watch'a belirli bir süre boyunca ulaşılamaması
  • Eşleştirilmiş Apple Watch ile bağlantının kesilmesi
  • Cihazın uzun süre ağ bağlantısını kaybetmesi
  • iPhone'un belirli bir süreden uzun süre kilidi açık kalması

YANLIŞLIKLA KİLİTLENMELERE KARŞI ÖNLEMLER

Yeni kodlar, Apple'ın yanlış alarmları önlemeye yönelik güvenlik mekanizmaları üzerinde de çalıştığını gösteriyor. Buna göre başarılı bir biyometrik kimlik doğrulaması, otomatik kilitlemeyi engelleyebilecek. Sistem ayrıca, aksi halde hırsızlık belirtisi sanılabilecek belirli ön plan uygulama etkinliklerini de hesaba katıyor. Tekrarlanan kilitleme olaylarının ardından yeni otomatik kilitlemeleri geçici olarak durduran bir mekanizma da bulunuyor.

Kodlar, AutoLock'un bir tür oylama sistemiyle çalıştığına işaret ediyor. Olası bir hırsızlık sinyali kilitleme talep edebiliyor. Biyometrik doğrulama, tanıdık konumlar veya belirli uygulama etkinlikleri gibi güvenlik önlemleri ise bu talebi veto edebiliyor.

Bu yeni ayrıntılar, kodlarda daha önce tespit edilen referanslara ekleniyor. Önceki referanslar arasında, Apple'ın mevcut Çalınan Aygıt Koruması özelliğine benzer şekilde iPhone'un tanıdık bir konumda olup olmadığını dikkate alan konum tabanlı bir önlem de yer alıyordu.

iOS 27.2 beta 2 kodlarında bulundu: Apple’dan iPhone hırsızlığına karşı yeni önlem! 2

ÖZELLİK NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

AutoLock henüz geliştirme aşamasında. iOS 27.2 beta 2'de özelliğin arka planda çalışan temel servisi etkinleştirilmiş durumda, ancak iPhone'u fiilen kilitleyen bileşen devre dışı tutuluyor. 9to5Mac'e göre bu yaklaşım, Apple'ın sistemi gerçek kilitleme işlemleri yapmadan test etmesine olanak tanıyor olabilir.

Dolayısıyla AutoLock, mevcut beta sürümünde kullanıcıların etkinleştirebileceği bir seçenek olarak sunulmuyor. Yeni kodlar yalnızca Apple'ın özelliği geliştirme sürecinde hangi aşamada olduğuna dair fikir veriyor. Özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı, sunulacaksa ne zaman ve hangi iPhone modellerinde yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: 9to5Mac

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone kapkaç hırsızlık
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