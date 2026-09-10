iOS 27'nin çıkış tarihi açıklandı! İşte güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri

Apple, iPhone 18 Pro serisi, AirPods 5 ve Apple Watch Series 12 gibi yeni ürünlerini tanıttığı etkinlikte iOS 27'nin çıkış tarihini de duyurdu. Haziran ayından bu yana geliştirici betası, temmuzdan beri ise herkese açık beta sürümüyle test edilen güncelleme, 14 Eylül'de tüm kullanıcılara sunulacak.

IOS 27 HANGİ IPHONE MODELLERİNE GELECEK?

iOS 27'nin cihaz desteği konusunda kullanıcıları sevindirecek bir durum söz konusu. Apple, iOS 26'yı destekleyen hiçbir iPhone modelini yeni sürümle birlikte geride bırakmıyor.

Buna göre iPhone 11 serisi ve daha yeni modeller, iOS 27 güncellemesini alabilecek.

iOS 27'yi destekleyen iPhone modelleri şöyle:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

SİRİ AI DA IOS 27 İLE GELİYOR

iOS 27'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri Siri AI olacak. Apple'ın üretken yapay zekâ teknolojileriyle yenilediği Siri, iPhone 15 Pro ve daha yeni desteklenen modellerde kullanılabilecek.

Ancak iOS 27 yalnızca Siri AI'dan ibaret değil. Apple'a göre işletim sistemi genelinde 250'den fazla yeni özellik ve değişiklik bulunuyor.

Apple ayrıca iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27'nin de 14 Eylül Pazartesi günü kullanıma sunulacağını açıkladı.