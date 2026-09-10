iOS 27'nin çıkış tarihi açıklandı! İşte güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri

Apple, iPhone 18 Pro serisi, AirPods 5 ve Apple Watch Series 12 gibi yeni ürünlerini tanıttığı etkinlikte iOS 27'nin çıkış tarihini de duyurdu. Haziran ayından bu yana geliştirici betası, temmuzdan beri ise herkese açık beta sürümüyle test edilen güncelleme, 14 Eylül'de tüm kullanıcılara sunulacak.
iOS 27'nin cihaz desteği konusunda kullanıcıları sevindirecek bir durum söz konusu. Apple, iOS 26'yı destekleyen hiçbir iPhone modelini yeni sürümle birlikte geride bırakmıyor.
Buna göre iPhone 11 serisi ve daha yeni modeller, iOS 27 güncellemesini alabilecek.
iOS 27'yi destekleyen iPhone modelleri şöyle:
iOS 27'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri Siri AI olacak. Apple'ın üretken yapay zekâ teknolojileriyle yenilediği Siri, iPhone 15 Pro ve daha yeni desteklenen modellerde kullanılabilecek.
Ancak iOS 27 yalnızca Siri AI'dan ibaret değil. Apple'a göre işletim sistemi genelinde 250'den fazla yeni özellik ve değişiklik bulunuyor.
Apple ayrıca iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27'nin de 14 Eylül Pazartesi günü kullanıma sunulacağını açıkladı.
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