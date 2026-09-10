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iOS 27'nin çıkış tarihi açıklandı! İşte güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri

Apple, merakla beklenen **iOS 27'nin çıkış tarihini resmen açıkladı.** Yeni işletim sistemi sürümü, 14 Eylül Pazartesi günü desteklenen tüm iPhone modelleri için yayımlanacak.

iOS 27'nin çıkış tarihi açıklandı! İşte güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri
Enes Çırtlık

Apple, iPhone 18 Pro serisi, AirPods 5 ve Apple Watch Series 12 gibi yeni ürünlerini tanıttığı etkinlikte iOS 27'nin çıkış tarihini de duyurdu. Haziran ayından bu yana geliştirici betası, temmuzdan beri ise herkese açık beta sürümüyle test edilen güncelleme, 14 Eylül'de tüm kullanıcılara sunulacak.

IOS 27 HANGİ IPHONE MODELLERİNE GELECEK?

iOS 27'nin cihaz desteği konusunda kullanıcıları sevindirecek bir durum söz konusu. Apple, iOS 26'yı destekleyen hiçbir iPhone modelini yeni sürümle birlikte geride bırakmıyor.

Buna göre iPhone 11 serisi ve daha yeni modeller, iOS 27 güncellemesini alabilecek.

iOS 27 nin çıkış tarihi açıklandı! İşte güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri 1

iOS 27'yi destekleyen iPhone modelleri şöyle:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Duo
  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

SİRİ AI DA IOS 27 İLE GELİYOR

iOS 27'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri Siri AI olacak. Apple'ın üretken yapay zekâ teknolojileriyle yenilediği Siri, iPhone 15 Pro ve daha yeni desteklenen modellerde kullanılabilecek.

iOS 27 nin çıkış tarihi açıklandı! İşte güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri 2

Ancak iOS 27 yalnızca Siri AI'dan ibaret değil. Apple'a göre işletim sistemi genelinde 250'den fazla yeni özellik ve değişiklik bulunuyor.

Apple ayrıca iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27'nin de 14 Eylül Pazartesi günü kullanıma sunulacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS iOS 27
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