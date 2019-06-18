IoT cihaz güvenliği için yasa geliyor

ESET'in Küresel Güvenlik Temsilcisi Tony Anscombe’in bildirdiğine göre, İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James, her IoT ürününün ne kadar güvenli olduğunu göstermeye yönelik yeni bir etiketleme sistemini belirleyecek bir mevzuat önerdi.

Buna göre, gerekli etiketi elde edebilmek için IoT cihazlarının; varsayılan olarak benzersiz bir parolası olmalı, güvenlik güncelleştirmelerinin ne kadar süreyle kullanılabilir olacağı açıkça belirtilmeli. Ayrıca üreticiler, güvenlik açığının ortaya çıkarılması için halka açık bir temas noktası sunmalı.

2020’de Kaliforniya‘da yürürlüğe giriyor



İngiltere'nin çevrimiçi güvenlik alanında küresel lider olma hedefinin bir parçası olan girişim, 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’deki Kaliforniya Eyaleti’nde yürürlüğe girecek olan ve internet bağlantılı cihazlarda zayıf parolaları yasaklayan mevzuatın yolundan gidiyor.

Mevzuat çözüm olacak mı?



“Hem önerilen İngiltere mevzuatı hem de yürürlüğe girmesi beklenen Kaliforniya mevzuatı doğru yönde adımlardır. En azından, üreticilerin bir IoT ürünü geliştirirken güvenliği göz önünde bulundurmalarını sağlayacaktır” diyen ESET Küresel Güvenlik Temsilcisi Tony Anscombe, “Fakat mevzuat yeterli çözüm olacak mı” diye de soruyor.